CAT y Selva lideran, y Ferro cortó su racha en Arrufó

Entre viernes y domingo, se disputó la tercera fecha del Torneo Transición 2021, la cual, registró un saldo negativo para los equipos ceresinos, lo que permitió que solo dos combinados se mantengan en la cima de la tabla.

Central había perdido en Villa Trinidad en el inicio de la programación y Atlético Ceres cayó como local ante Unión y Juventud en el cierre. Atlético Selva superó a San Lorenzo y Atlético Tostado le ganó sobre la hora a Unión San Guillermo, por ello, ambos lideran el campeonato.

Por su parte, Ferro sumó su primera alegría. Fue en tierras de Arrufó, el único equipo que hasta aquí no cosechó puntos. Axel Taborda, quien 7 días atrás le había cambiado la cara los sancristobalenses ante Selva, fue nuevamente el protagonista, esta vez anotándose en el marcador y dándole el triunfo al Verde que quiere despegar y no perderle pisada a los de arriba.

Primera División

Libertad (VT) 2 (Basualdo-Pecorini) - Central 1 (Elías Escalada)

Atlético Ceres 0 - Unión y Juventud 1 (Axel Rosso)

Atlético Selva 2 (Julián Córdoba-Santiago Córdoba) - San Lorenzo (T) 1 (Iñiguez)

Atlético Tostado 1 (Emiliano Sosa) - Unión San Guillermo 0

Unión Arrufó 0 - Ferro Dho (SC) 1 (Axel Taborda)

Posiciones

Atlético Selva, Atlético Tostado 7; Libertad (VT), Unión y Juventud 6; Atlético Ceres, Ferro Dho 4; Central, Unión San Guillermo, San Lorenzo (T) 3; Unión Arrufó 0.

Próxima Fecha (4°)

Central vs Atlético Selva

Ferro Dho vs Atlético Ceres

Libertad vs Atlético Tostado

Unión y Juventud vs Unión San Guillermo

San Lorenzo (T) vs Unión Arrufó

Tres punteros tiene el campeonato de Sub 23

Tras disputarse la tercera del Torneo Transición 2021, la lucha por el primer lugar y el cual otorgará directamente el título, es apretada.

Unión y Juventud, Libertad y Atlético Tostado comparten el liderazgo con siete unidades.

Varios perdieron terreno y comienzan a tener la necesidad de sumar, a partir de una definición directa y sin Liguillla.

Posiciones

Atlético Tostado, Unión y Juventud, Libertad (VT) 7; Atlético Selva, San Lorenzo, Unión San Guillermo 4; Atlético Ceres, Unión Arrufó 3; Ferro Dho 1; Central 0..

Datos Adrian tavella