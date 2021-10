Clara García: “Perotti y su propio candidato se contradicen respecto a la deuda de nación, mientras perdemos todos los santafesinos”

Durante el debate en la UNR, Marcelo Lewandowski deslizó que están próximos a firmarse los acuerdos entre los gobiernos nacional y provincial por la deuda histórica por fondos detraídos de Anses. Sin embargo, la candidata del FAP recordó que el gobernador insiste -de manera errónea- en que “el tema está en la Corte y no tiene nada que reclamar”.

La candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, criticó las contradicciones y la falta de información oficial del gobierno provincial en torno al pago de la deuda que Nación tiene con Santa Fe en concepto de coparticipación indebidamente retenida en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El reclamo efectuado por el entonces gobernador Hermes Binner en 2010 tuvo sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015 y, desde entonces, si bien se dejaron de descontar esos recursos, no hubo avances en el pago de la deuda retroactiva por parte de Nación.

“Desde que asumió, el gobernador (Omar) Perotti venía repitiendo sobre este reclamo histórico que no había nada que negociar porque el expediente estaba en la Corte Suprema, que debía resolver el monto a pagar. Esta afirmación no es correcta ya que el monto estaba definido y también la forma de actualización. Ahora el candidato a senador nacional del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski nos sorprende diciendo que los acuerdos están hechos y pronto se van a firmar”, comentó García. Y a continuación, preguntó: “¿Cómo puede ser que el Gobernador desconozca que hay acuerdos en marcha, si días pasados reiteró públicamente que no había nada que hacer porque el asunto estaba en la Corte? ¿O será que sabiendo del acuerdo prefirió sostener su propio relato? Claramente, Perotti y su candidato a senador se contradicen, y mientras tanto seguimos perdiendo todos los santafesinos”.

Al respecto, la actual diputada provincial aseveró: “Surge una contradicción muy grande entre lo dicho días atrás por el candidato a senador y los proyectos de presupuesto presentados por el gobierno nacional y provincial para 2022, dado que si estuvieran cerca de un acuerdo, ¿cómo puede ser que ni el presupuesto nacional prevé las partidas para efectuar el pago en 2022 ni el presupuesto provincial prevé esos fondos como recurso a ingresar?” cuestionó.

“Durante dos años negaron que existan negociaciones sobre el particular, con el argumento que no había nada que negociar porque el expediente estaba en la Corte, y ahora de repente, luego de perder las PASO y quizás con fines electoralistas plantean que están cerca de un acuerdo”, sostuvo García.

En tanto, de confirmarse la novedad que el propio oficialismo dejó trascender en el marco del debate organizado por la UNR el pasado martes, la candidata del FAP cuestionó dichas negociaciones por “hacerse a espalda de los santafesinos y santafesinas; es decir, solo las conocen Cristina y Lewandowski. La verdad es que nos preocupa mucho esa forma de gobernar”, advirtió.

“De existir esos acuerdos –sostuvo la legisladora-, debieron hacerse de manera amplia y transparente desde el primer día de la gestión de Alberto Fernández y ya deberíamos estar cobrando la deuda. Qué enorme diferencia respecto a lo actuado por la anterior gestión provincial donde, tanto el gobernador Miguel Lifschitz como los funcionarios de su equipo, en todo momento transmitieron públicamente a la sociedad santafesina la evolución de las negociaciones con el gobierno nacional, que lamentablemente no llegaron a buen puerto por la falta de voluntad política del entonces presidente (Mauricio) Macri de reconocerle a Santa Fe lo que le corresponde”.

“El fallo de la Corte Suprema es un ejemplo de federalismo fiscal y de respeto a la ley y, a la vez, muestra cómo Cristina, Macri y Alberto lo han incumplido sistemáticamente, perjudicando a toda la provincia de Santa Fe”, concluyó García.