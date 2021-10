Docentes de AMSAFE realizan su primera jornada de paro

Actualidad 13 de octubre de 2021 Por Ramiro Muñoz Por

Luego de no aceptar la oferta de mejora salarial realizada por el gobierno, el gremio docente santafesino realiza este miércoles un paro de 24 hs. De no haber acuerdo anunciaron que volverán a parar el 20 y 21 de octubre. La provincia anunció el descuento de los días no trabajados