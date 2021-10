La Liga Provincial ya tiene su fecha de inicio

En esta nota encontrarás algunos detalles del torneo, que contará con tres zonas regionalizadas en el inicio y varias etapas muy atractivas. Ya se vuelve a palpitar el torneo que moviliza a la provincia.

PRIMERA FASE

Para esta competencia se mantiene la idea de este 2021 de regionalización, por lo que en la primera fase se agruparon los elencos en dos zonas de seis para la Región Centro Sur y un grupo de cinco elencos para la Región Norte. En los tres grupos se jugará todos contra todos a dos ruedas.

Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación. Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.

SEGUNDA FASE

Primero y segundo disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero.

Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º. Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.

Todos aquellos equipos que para concurrir a la sede del partido deban viajar más de 250 kilómetros podrán solicitar sin costo un albergue para que puedan descansar previo al partido.

El día viernes 15 de octubre a las 18 se realizará una reunión por Zoom de la Comisión de Torneos de la Federación con los clubes participantes (un delegado por club) para contestar las preguntas de los mismos.

Luego, a las 19, se realizará una reunión informativa con los encargados de prensa de la Federación y de las Asociaciones.

Los elencos participantes

Trebolense

Americano de Carlos Pellegrini

Atlético Sastre

Brown de San Vicente

Ben Hur de Rafaela

Unión de Sunchales

Olimpia de Venado Tuerto

Atenas de Venado Tuerto

Firmat FBC

Argentino de Firmat

Gimnasia de Santa Fe

Almagro de Esperanza

Huracán de San Javier

Unión de Avellaneda

Racing de San Cristóbal

San Lorenzo de Tostado

Atlético Tostado