Histórico y memorable: El Gobierno de Ceres homenajeó al Conjunto Ivotí

Juan Carlos Mansilla, líder del Conjunto Ivoti lo sintetizó a este histórico momento con su breve discurso, «acompañen a esta Intendente, acompáñenla en todo, se los pedimos nosotros, porque fue la única Intendente que se acordó de este conjunto musical que adonde fue, en el país, o en países limítrofes siempre dijo que era de Ceres, un pueblito del norte santafesino, cerca de Santiago del Estero».

Así se sintió la noche, hubo recuerdos, agusajos a la gente que durante toda la vida del conjunto tuvo su paso por el mismo, y por supuesto sonaron los más grandes éxitos del Conjunto Ivoti, atendiendo lo que la multitud reclamaba. Hubo mucha gente que no era de Ceres, vinieron de pueblos cercanos, y otros tantos recorrieron muchos kilómetros para no perderse este momento que quedará en la memoria de todos quienes lo vivieron.

Alejandra Dupouy, junto al Senador Felipe Michlig fueron quienes le dieron la bienvenida a la multitud, y junto a miembros del gabinete municipal, acompañaron cada momento previo, durante, y posterior agasajo a los 4 de Ivoti, los fundadores, Mansilla, Barrientos, Valenzuela y Belén.

Esa esquina de Maipú, Falucho, y Pueyrredón no olvidará tan fácilmente lo vivido este sábado por la noche. Allí quedaron inmortalizados los Ivoti, el conjunto que lleva el nombre de Ceres, como lo hizo siempre, a cada escenario argentino que los tenga entre sus consagrados.

Fuente Ceres ciudad