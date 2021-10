Lancellotti plantó objetivos: «El super 8, y poder poner a Central Argentino en la Liga Sudamericana»

Tras el auspicioso inicio del equipo en la Liga Argentina, el entrenador Enrique Lancellotti habló en el Tapón Deportivo, y fijo sus objetivos, «yo sé que estoy al frente de un gran equipo, no me sacó el traje de que este equipo tiene que ser protagonista».

Fiel a su estilo, el entrenador aurinegro adujo, «tuvimos un gran arranque, hay cosas lógicamente para corregir, pero el inicio es muy alentador. Este equipo tiene experiencia, solidez, y decisión. No duda, en todas las posiciones de la cancha se nota la determinación, y es mi tarea de que se pueda consolidar el trabajo de equipo, defendiendo bien, trabajando para que el rival no nos convierta por encima de 75 puntos, porque en la ofensiva sabemos lo que tenemos. Martínez, Banegas, han sido determinantes en este comienzo, Baeza tiene un aplomo tremendo en la base, es el conductor nato del equipo, y después Spalla, Pablo Martínez, el «pipi» Torné, que suman esa solidez en momentos donde se tiene que jugar la juegan. Y los jóvenes saben que tienen que estar listos para entrar, todos, sin excepción deben sumar y responder en los segundos o minutos que estén en cancha».

El entrenador sostiene que «la Liga Argentina es larga, son 40 partidos para conseguir el objetivo. Pero primero tenemos que entrar al super 8, y quiero ganarlo. No quiero solo clasificarme. Quiero como principal objetivo que Central Argentino juegue la Liga Sudamericana, vamos a trabajar para eso, porque contamos con un plantel suficiente para lograrlo. Ellos lo deben hacer en la cancha, y después corre bajo mi responsabilidad que el equipo responda, y consolide su juego y cumpla el objetivo».

Lo que se viene para el aurinegro, la «burbuja» santafesina en cancha de Colon donde enfrentará al local, a San Isidro, Libertad y Echague. Después, días antes de las elecciones, habrá otra burbuja en Santiago del Estero, con equipos cuyanos. Para el debut de local habrá que esperar, «le pedí los dirigentes que aceleren el tema del vestuario para ser organizadores de una burbuja, porque jugar siempre en la ruta, fuera de tu casa no es lo mismo, que hacerlo en el Braica, con la gente alentando, y estando con el equipo».

