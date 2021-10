"Somos la única alternativa diferente que hoy tienen las elecciones del 14 de noviembre"

De cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, en donde la ciudadanía deberá elegir a los futuros concejales de la ciudad de San Cristóbal, el candidato del PJ Marcelo Andreychuk habló al respecto y manifestó que a diferencia de las PASO la campaña actual es mucho más tranquila a la hora de hablar, de declarar y de expresar las ideas cada uno de los candidatos.

Tal como él lo mencionó, el objetivo que se propuso el grupo es no discutir entre políticos y que cada uno pueda expresar libremente sus propuestas sin ensuciar al otro ni generar peleas.

“La gente está cansada de eso y parecía que no se entendía, en esta campaña dieron alguna vuelta de tuerca, hablando cada uno de lo suyo. La gente quiere escuchar a los futuros dirigentes políticos o a los dirigentes políticos hablar de lo que pueden hacer y no de criticar al otro, de pegar, de castigar. Nosotros venimos caminando mucho los barrios, hablando con los vecinos, estamos charlando con la gente común para que tome compromiso de participar, de darle importancia a lo que va a ser el marco de las elecciones, porque hubo mucha gente que no fue a votar, sobre todo mucha juventud que no le está dando el nivel de importancia y obligación que esto tiene”.

Durante esta campaña el grupo que conforma el PJ se encuentra recorriendo los distintos barrios de la ciudad y contándoles a los vecinos el proyecto de ciudad que ellos pretenden. A esto se suman las preguntas de los vecinos, las necesidades que tienen, lo que sienten y lo que se puede hacer a través del trabajo.

“Venimos con la idea de que San Cristóbal necesita renacer, nosotros queremos un San Cristóbal que crezca, que todo el que viene de afuera vea que es una ciudad pujante, nosotros vemos una ciudad estancada por muchos factores pero queremos que San Cristóbal se despierte y vuelva a ser la ciudad que yo veía años atrás”.

En cuanto a las propuestas en caso de resultar electo, el candidato Andreychuk indicó que lo principal es tratar de sumar empleos genuino y trabajo digno a San Cristóbal que fomente al desarrollo de la ciudad. Además de las propuestas relacionadas con la educación, salud, vivienda, seguridad y ordenamiento de la ciudad.

Por otro lado, en la entrevista, el candidato ligado al ferrocarril anticipó que en las próximas semanas el Secretario General de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia realizará importantes anuncios y confirmará el ingreso de seis personas a un sector nuevo del ferrocarril, entre otras cosas.

“Hay anuncios que trae novedades por fuera del ferrocarril. Sabemos que el ferrocarril no le puede salvar la vida hoy a San Cristóbal, el ferrocarril es una empresa grande que va a ir creciendo, ojalá sigamos creciendo a 25 puestos de trabajo por año como lo venimos haciendo pero también necesitamos de otras fuentes de trabajo, necesitamos de otras empresas, de que venga otro tipo de trabajo genuino para que genere mano de obra y, a su vez, le solucione la vida económica a las familias que tengan la posibilidad de trabajar. Si todos estos años se hubiesen traído una o dos fuentes de trabajo al año con uno, dos o cinco empleos hoy San Cristóbal sería diferente y no estaríamos todos pendientes del ferrocarril”.

Entre los importantes anuncios pero del cual no puedo adelantar nada, Andreychuk contó que existe la posibilidad que una nueva empresa se instale en la ciudad de San Cristóbal.

“Tenemos en vista una empresa pero no puedo adelantar mucho más. Hay que brindarle todas las alternativas para que le sea productivo su trabajo, a su vez tenés que asesorar, acompañar con la venta, con el movimiento de la empresa y es mucho más complejo de lo que parece pero hoy como se está trabajando lo podemos hacer”.