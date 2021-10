La Facultad de Ciencias Médicas de la UNL fue verificada como institución socialmente responsable en salud

Se trata de las primeras nueve certificaciones otorgadas a escuelas y facultades de medicina del mundo por The Network: Toward Unity for Health (TUFH) con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es la primera casa de estudios de la República Argentina en ser verificada en su misión social, a través de la aplicación de un nuevo instrumento de autoevaluación propuesto por OPS/OMS. Para ello, realizó un proceso de autoevaluación interno que condujo a implementar una herramienta de valoración de la responsabilidad social institucional denominada I-SAT (Institutional Self-Assessment Social Accountability Tool).

El instrumento fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en conjunto con representantes de universidades de América, entre los que se encuentra la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Evalúa la dedicación y capacidad de una institución para responder a las necesidades de salud prioritarias de la sociedad en la que está inserta. Es un sistema de calificación imparcial, objetivo, basado en datos concretos y documentos.



La misión social o responsabilidad social de las Facultades de Medicina “es un concepto promovido en el mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias organizaciones internacionales e implica que una Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud es socialmente responsable cuando responde a las necesidades de salud de la población y propone la formación del recurso humano con el perfil adecuado y necesario para afrontar las necesidades mismas de su propia región. Entre otras cosas, evalúa también el tipo de investigaciones que se llevan adelante y busca que éstas generen impacto positivo en la salud de las comunidades a través del abordaje de temas de interés focalizados en la demanda social.

Por su parte, también evalúa el grado de vinculación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para trabajar de manera conjunta y afrontar los diferentes desafíos en salud”, reflexionó Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL.

En esa línea, en 2018 y 2019 se presentó el instrumento de valoración social (ISAT) en congresos internacionales y la OPS cedió el instrumento a TheNetwork: TUFH para que implementara un proceso. Siguiendo esos preceptos, cada institución presentó sus datos, resultados y toda la información requerida al Comité de Supervisión de I-SAT compuesto por miembros de organizaciones como Beyond Flexner Alliance, THEnet, Consenso Global sobre Responsabilidad Social y The Network. Finalmente, en el año 2020, The Network: TUFH convocó a 20 facultades para que implementaran en una experiencia inicial y piloto, este instrumento.

Trabajo sostenido en el tiempo

En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el grupo de investigación que encabeza el CAI+D “Misión social de las facultades de Medicina: Fortalecer el sistema de salud a través de la formación de sus profesionales”, dirigido por la Dra. Carrera, fue responsable del proceso de recopilación de la información y la documentación probatoria, así como de llevar adelante las entrevistas en las que participaron actores de los diferentes estamentos.

Este trabajo lo efectuaron los docentes investigadores Yelena Kuttel, Santiago Strack, Viviana Cova, Hernán Blesio, Gabriela Fiorenza Biancucci, Liza Carrera y Verónica Levental, Verónica Reus, bajo la coordinación de Larisa Carrera.

Luego del proceso de verificación, la Facultad de Ciencia Médicas de la UNL recibió la certificación que acredita que culminó el proceso de autoevaluación de acuerdo a los indicadores que propone el I- SAT y que toda esa autoevaluación fue verificada. “De las 20 facultades que se convocaron, solo 9 cumplimentamos todo el proceso para valorar la misión social”, afirmó Carrera.

Cabe aclarar que el trabajo en la temática se inició en 2014 a raíz de la constitución de un consorcio de Facultades de Medicina para la Misión Social, convocado por la OPS. La FCM-UNL fue incluida en esa primera convocatoria “y desde ese momento, comenzamos a trabajar fuertemente en todos los ejes que había que desarrollar para ser una institución que pudiera responder las necesidades sociales de la región, en la construcción del instrumento y posteriormente en su presentación”, postuló Carrera.

Componentes del I-SAT

El instrumento de valoración social analiza varios puntos entre los que se encuentran los siguientes componentes básicos: captación, selección y apoyo a los estudiantes; selección y desarrollo del profesorado; qué, cómo y dónde aprenden los estudiantes (escenarios de prácticas comunitarios y en efectores de salud de diferentes niveles); características de las actividades de investigación; gobernanza y participación de los actores institucionales en los órganos de gobierno y las decisiones; resultados de la escuela/facultad e impacto en la sociedad, seguimiento de graduados y tipo de actividad profesional que realizan, socios comunitarios estratégicos. Cada componente central se divide en cuatro fases e incluye hitos, estándares e indicadores que a la institución le permitirán valorar el grado de progreso de su Misión Social pero también le permitirán trazar un camino de perfeccionamiento para lograr mayores avances en el futuro.

Reconocimiento internacional

La certificación recibida “significa habernos comprometidos en el desarrollo de la misión social como Facultad y seguir avanzando por ese camino, pero también implica formar parte de proyectos internacionales muy importantes, representando a la UNL y a nuestro país”. Para luego agregar, “es importante el reconocimiento y la verificación del trabajo de la institución a través de este proceso, pero también es gratificante haber entregado la evidencia de las acciones declaradas. Este es un reconocimiento a toda la Facultad y a cada uno de sus estamentos”, manifestó Larisa Carrera, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL.

Facultades certificadas

Además de la FCM-UNL, obtuvieron sus certificaciones: Faculty of Medicine, University of Gezira (Wad Madani, Sudán); Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonesia); Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (Rio Grande do Norte, Brazil); Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, México); Northern Ontario School of Medicine (Ontario, Canadá); School of Medical Sciences at Nelson Mandela University (Wad Madani, Sudan); Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences (Maharashtra, India) y Faculty of Medicine Ain- Shams University (Cairo, Egipto).

Nuevas acciones

Actualmente, OPS trabaja para la publicación definitiva del I-SAT y para que ese instrumento pueda ser utilizado por cualquier Facultad de Medicina o de Salud que quiera tener conocer su situación en relación con su Misión Social y establecer una hoja de ruta para seguir hacia el mayor compromiso social. Paralelamente, en este proceso de validación, la FCM-UNL “realiza investigaciones complementarias. Así, un nuevo análisis del instrumento tiene lugar a través del proyecto presentado en el marco de las Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas - EVC – CIN - 2020, que lleva a cabo el becario Augusto Toretta, estudiante de la Práctica Final Obligatoria de la carrera de medicina de la FCM-UNL, quien se encuentra actualmente entrevistando a quienes participaron del proceso”, planteó Larisa Carrera.