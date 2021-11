Sasia prometió una inversión de 20 millones de dólares, 100 puestos de trabajo y hasta un centro de salud

Cada vez que Sasia viene a San Cristóbal hace un anuncio, pero el de ayer, fue el gran título (industrialmente hablando y después del fatídico cierre de los talleres en los 90) de la historia de la ciudad. Para muchos solo una promesa política que será muy difícil de sostener en el tiempo, para el propio Sasia “el tiempo dirá y nos juzgará si estuvimos haciendo campaña política o estuvimos haciendo realmente un aporte a la reconstrucción y al renacer de San Cristóbal”.

La creación de al menos 100 puestos de trabajo, de manera directa, pone a la ciudad en sueño y anhelo a concretar. De darse, sería la creación de trabajo genuino privado más grande (luego del ferrocarril). Sasia advierte que la firma del convenio se daría a fines de este años o principios del venidero, y que estimativamente, en un plazo de un año, esta nueva fábrica podría comenzar a funcionar.

“Con Marcelo (Andreychuk) veníamos gestionando hace tiempo de cómo podíamos generar distintos tipos de fuente de trabajo para San Cristóbal para el desarrollo, la producción, el crecimiento, lo venimos haciendo en el ferrocarril” arrancó diciendo el secretario general de la Unión Ferroviaria previo al cierre de campaña de Hacemos San Cristóbal. “Como primer medida se van a incorporar nuevos trabajadores para mantener el pasto y zonas aledañas a las vías en los próximos días, serán entre 10 y 15 personas, pero además, como veníamos anunciando, se va instalar una fábrica de premoldeado para trabajar con el cemento, y la fabricación de durmientes para abastecer la renovación de vías que se está haciendo a lo largo y ancho del ferrocarril Belgrano, es una inversión de más o menos 160 millones de pesos que va hacer esta empresa con un acuerdo con el Belgrano Cargas y Logística, donde también van hacer tubos para alcantarilla para proveer a San Cristóbal y zona y que va a generar empleo”, sostuvo Sasia.

Luego del cierre del área internación de la Clínica San Cristóbal, la ciudad dejo de tener la posibilidad de la atención privada. Sobre este tema, Sasia indicó que “venimos trabajando y esto es una primicia: el año que viene queremos concretar para San Cristóbal un centro asistencial, una clínica para que atienda la salud desde otro lugar, privado, potenciando lo que es y reforzando la atención pública pero un sanatorio o clínica privada en lo cual se ha hablado con centros médicos, con médicos, con empresas que trabajan en la medicina en atención médica y lógicamente vamos a tener reuniones con médicos de acá de San Cristóbal que esta gente va a llevar adelante y ese es un objetivo que tenemos en esa línea y vamos a seguir trabajando en el puerto seco, se hizo un análisis y la verdad que no da la infraestructura porque la producción que al menos hasta hoy tenemos en ese análisis de los sectores que se han interesado en esto, en transportar por el ferrocarril no reúnen hoy un volumen que permita a San Cristóbal o una zona aledaña poner un puerto seco, sí un nodo logístico, hoy me permite también potenciar mucho esto y más aun habiendo siendo electo Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, donde estamos trabajando mancomunadamente con el sector de camioneros en este articulación del transporte para abaratar los costos de logística y a los productores de la zona le va a servir y también va a generar empleo en ese sentido”.

Hace unos días la ciudad se enteraba que se construirán 54 viviendas. “Venimos trabajando y reforzando fuertemente el tema de viviendas en San Cristóbal casualmente me enteré que, medio se quiso usar de campaña las 54 viviendas que ha otorgado el gobierno nacional dentro de ese plan que sin miramientos de si es peronista o no el municipio está trabajando a lo largo y ancho de la Argentina y nosotros ya lo habíamos hablado con el ministro Ferraresi, de hecho lo anuncie cuando vine la última vez que solo faltaba que el municipio otorgue algún terreno, los otorgó y ahí salen las 54 viviendas. Marcelo tiene una reunión la semana próxima con Ferraresi por otro plan de viviendas para ver si podemos lograr otros terrenos para potenciar el año que viene otra licitación en ese sentido”.

Por otra parte, Sasia adelantó que el candidato a concejalMarcelo Andreychuk ,mantendrá una reunión con el Ministro de Desarrollo Social Zavaleta, “hable la semana pasada cuando tuvimos una reunión con el Presidente Alberto Fernández inaugurando un sanatorio que lo hizo el sindicato de UPCN y hablamos de la necesidad, no sólo de la asistencia sino principalmente de otorgar a distintos puntos del país la posibilidad de pequeños y medianos emprendedores que le otorguen distintas herramientas, maquinarias para poder desarrollarse. Marcelo tiene una agenda bastante ocupada la semana que viene después de las elecciones y lo hacemos después porque es un proyecto que es a corto y mediano plazo, entendemos que el peronismo va a ser una muy buena elección y queremos persuadir a todos los peronistas y también a todos los que quieren cambiar San Cristóbal y quieren que San Cristóbalrenazca, que crezca, que se desarrolle, que tenga producción, que tenga empleo y esa es la agenda que va a tener Marcelo ya la semana que viene con miras a tomar la posta en muchas de las cosas y los puentes que estoy trazando a nivel nacional”.

Sasia se refirió a la necesidad que tiene el país de generar empleo genuino para sus habitantes. “Veníamos trabajando hace tiempo en la necesidad que tiene la Argentina de generar empleo genuino, empleo con industria nacional, sustituir progresivamente importaciones, la Argentina está viviendo un momento difícil, con una herencia del gobierno anterior que ha dejado pobreza, indigencia, falta de empleo y una deuda que la van a terminar pagando nuestros nietos, después vino la pandemia y cambió el rumbo en muchas políticas que tenía el gobierno pero estamos focalizados en la producción y el desarrollo y veníamos trabajando en ver de qué manera potenciar distintas fábricas, poder instalar distintas fábricas que de acuerdo al desarrollo de distintas políticas que lleva adelante el gobierno puedan potenciar la industria nacional. Dentro del proyecto que tiene em gobierno nacional y que estamos trabajando mancomunadamente el plan de desarrollo estratégico ferroviario a nivel nacional y que se está viendo a las claras en muchos lugares y acá en SC precisamente también”.

En sus declaraciones Sasia aseguró que el gobierno de Macri solo le dio continuidad a lo firmado por el gobierno de Cristina Fernández en materia ferroviaria. “Quiero aclarar una cosa, en donde se decía que el gobierno de Macri siguió con las obras de renovación de vías y etc y eso es totalmente falso, todas las renovaciones de vías que se dieron en el gobierno del ingeniero Macri son continuidad del contrato que firmó la ex Presidenta Cristina Fernández y se dio continuidad, el gobierno de Macri no hizo nada en materia de desarrollo ferroviario, al contrario, vino a cerrar ramales. Lo único que hizo y que hay que reconocer es renovar y remodelar las estaciones de Constitución y Retiro, inversiones muy grandes porque era lo que se veía, porque venia la campaña del 2019 y si uno quiere desarrollar el ferrocarril tiene que hacer lo que en orden de prioridades necesita el sistema ferroviario y es el sistema que se siguió haciendo ahora y la inversión en los talleres”.

Dentro de ese marco, un tema que le preocupaba a Sasiaera el de sustituir importaciones “se logró con una propuesta que teníamos nosotros desde hace tiempo en este plan de desarrollo la necesidad de ver de qué manera sustituimos las importaciones y uno de los materiales que se importa desde hace mucho tiempo son las ruedas, tanto de los vagones de carga como los vagones de pasajeros. Se logró tender puentes, el gobierno nacional, las distintas empresas, porque esto involucra a las 3 empresas del estado nacional: a Belgrano Cargas y Logística, a Sofse y a Dipse que es la encargada de infraestructura. Se logró tender puentes con 3 empresas muy importantes locales con empresarios nacionales y justamente se tomó la decisión de encontrar y realmente ver la necesidad que tiene la Argentina en este caso de fabricar las ruedas para los coches y los vagones de carga. Se hizo un relevamiento muy claro de toda la chatarra que hay a lo largo y ancho de Argentina de ruedas que ya están en desuso, que tienen pestaña fina, etc, entonces se hizo un análisis en ese sentido todas las maquinarias, hornos, forjas, perfiladoras, etc que hace falta hasta robótica en ese sentido y se logró concretar ya un acuerdo con una inversión que se hará en el sentido de 20 millones de dólares con un potencial de una primera meta de fabricación de 20 mil ruedas, que va a generar en un principio a partir de la puesta en marcha que está prevista dentro de un año dependerá de cómo se vayan dando todas las inversiones y principalmente toda la infraestructuraque hay que ir acomodando y después estaba la decisión política de dónde hacerlo y ahí jugamos fuertemente lo estratégico del ferrocarril acá, lo estratégico de las inversiones que se están haciendo en vagones, la reparación de vagones, en las nuevas maquinarias de última tecnología que se han instalado en San Cristóbal y han posibilitado generación de empleo que es el torneado de los pares montados, etc. Cuando el año pasado anunciábamos esto muchos decían será cierto? El 27 de octubre se completaron ya los mil pares montados que pasaron por estos tornos de última tecnología. Dentro de ese análisis primó las gestiones que estuvimos haciendo y se tomó la decisión de que sea San Cristóbal el lugar donde se instale esta empresa metal-mecánica, metalúrgicavinculada al ferrocarril para la fabricación en principio de estas ruedas. Con la puesta en marcha 100 puestos de trabajo reales como punto de partida”.

El equipo de trabajo de Sasia continua con las evaluaciones para re acondicionar los galpones “Se estáhaciendo un análisis a nivel planimetría sabiendo de cómoestá la punta norte, el sector de los galpones en esa dirección, cómo está la punta sur o parte de los ex talleres que ahora están en desuso, en donde se están haciendo tratativas con los empresarios que tienen esas instalaciones pero la decisión ya está tomada, o sea está dada la infraestructura y el terreno que se necesita para poder montar esta empresa que la verdad va a ser Dios mediante cuando se concrete un antes y un después para San Cristóbal y todo lo que esto puede generar, no sólo la generación de empleo directo sino la generación de empleo indirecto porque ahí es donde está la participaciónde lo que es el estado municipal de ser estratégico, de tender puentes en ese sentido, en ver de cómo se potencias pequeñas y medianas industrias o pymes para poder proveer quizás unos elementos de materiales a esta empresa, todo lo que generaría el mercado interno, en el consumo para los pequeños supermercados, los kioscos, para todo lo que es consumo interno en esa dirección. Es un paso trascendental que estaríamos concretando y que necesitamos realmente el acompañamiento de toda la ciudadanía, que piense que necesita un cambio SC porque hay que trabajar coordinadamente nación, provincia y municipio en ese sentido”.

Finalmente, el líder de la Unión Ferroviaria recordó que “Soy un hijo de San Cristóbal vengo periódicamente a ver a mi mamá, a mis amigos, a recorrer el taller por mi función de dirigente sindical ferroviario. Hechos, no palabras es una de mis consignas, vamos por más es otra y esto lo estamos anunciando realmente en el momento que fue concretado, casualmente ayer me dieron la primicia que se había dado el paso y que se había hecho la primer firma compromiso y por eso lo estoy anunciando en este sentido. El tiempo dirá si estuvimos haciendo campaña o no, creo que los archivos resisten en cada una de las cosas que hemos anunciado allá en el tiempo con los primeros 20 ingresos, después con la ampliación de los talleres, después con cada una de las cosas que fuimos diciendo. Queremos encarar un proyecto no solo ferroviario por eso también acompaña la política, creo realmente que el peronismo conjuntamente con los que no comparten lo que se está haciendo en SC en los últimos años, que la verdad a mí me da tristeza ver San Cristóbal como ha retrocedido cuando otros pueblos y ciudades han crecido, creo que el peronismo conjuntamente con estos sectores pueden hacer un proyecto real de producción, de desarrollo, de generación de empleo, de salud y educación y en esa líneavamos a trabajar por eso me sume al proyecto y estoy consustanciado con esta política, con Marcelo, con Lorena, con cada uno de los que se sumaron, peronistas y no peronistas a estas mesas técnicas de trabajo que anunciamos allá en el tiempo cuando creamos la agrupación Volver a Perón y que en silencio están trabajando realmente con proyectos concretos para la ciudad y que lo vamos a ver próximamente cuando Marcelo y Lorena si nos acompaña la mayoría de los ciudadanos sancristobalenses lo pongan en carpeta, porque cada una de las cosas que ellos presenten van hacer públicamente anunciadas para que en ese debate esténtambién las cosas que estamos proponiendo que va a proponer Marcelo y Lorena en el concejo, así que no diría nada que no pueda ser realizable y que se esté hablando en este sentido. El tiempo dirá y nos juzgará si estuvimos haciendo campaña política o estuvimos haciendo realmente aportando a la reconstrucción y al renacer de San Cristóbal” concluyó.