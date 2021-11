Clara García: "Somos la fuerza que más va a crecer entre las Paso y las Generales"

"A la gente de Santa Fe le decimos que saque fuerzas y que el domingo vaya a votar porque es un día importante para la democracia. Seguramente será más fácil que en las Paso porque habrá menos candidatos y candidatas", dijo Clara García, candidata a senadora nacional por Santa Fe del Frente Amplio Progresista.



"Nosotros recorrimos un camino que lo iniciamos con orgullo porque en las Paso tuvimos la victoria en los 19 departamentos de la provincia. Pero al día siguiente ya estábamos trabajando juntos y así llegamos a este final de campaña sintiendo un gran apoyo. En la ciudad de Santa Fe hicimos el lanzamiento de campaña hace unas semanas y tener la presencia de Giustiniani, de Palo Oliver, del intendente Jatón, de la intendenta Qüesta, del intendente de Rosario y de tantos más nos fortalece desde este Frente Amplio Progresista que tiene un nombre épico que fue el nombre del Frente con el cual Hermes Binner, hace más de 10 años, salió segundo en las elecciones a presidente nacional", aseguró.



—¿Cómo va a salir el Frente Progresista de estas elecciones generales?

—Va a salir absolutamente fortalecido y estoy segura, además, que va a ser la fuerza política que más haya crecido desde las Paso hasta las generales. Lo percibimos, lo sentimos en la gente. La campaña nos permitió visitar prácticamente todas las ciudades y muchos pueblos, comunas y zonas rurales. Estamos advirtiendo esa valoración de lo que fueron nuestros gobiernos y de cómo actuamos desde el Frente Progresista cuando ocupamos lugares de gobierno.

—¿Qué se está jugando el santafesino en esta elección?

—Muchísimo. Primero tener a alguien que vaya a Buenos Aires a levantar la mano por Santa Fe y no que se pierdan los intereses cuando se llega a Buenos Aires y la mayoría de los senadores y de los diputados han levantado la mano por obediencia partidaria sin pensar en los intereses de Santa Fe. Entiendo que para la gente sea difícil la conexión entre su vida cotidiana y el Senado Nacional, sin embargo allí se votan muchas cuestiones que después impactan. Por ejemplo que el colectivo salga muchísimo más barato en Buenos Aires que aquí por un impuesto al gasoil que pagamos todos y que va a Buenos Aires y allá queda. También que nuestra gente de campo pague retenciones que van a Buenos Aires y vuelven 10 a 1 en poquísimas obras. Todo esto se vota en los presupuestos y en leyes que muchos senadores esconden. Levantan la mano por fidelidad a su partido nacional, pero no por la fortaleza con su gente. En cuanto al trabajo, estamos en una ciudad como Santa Fe que necesita recuperar el orgullo de su puerto y allá se está tratando la Hidrovía sin que ningún senador santafesino, ni el gobernador alce la voz. En el tema de la inseguridad estamos penando que agentes federales vengan a la provincia cuando eso debería ser por derecho propio y reglado por una ley que lo haga de una manera objetiva. Esas son cuestiones que impactan en la vida cada día y se resuelven en una mesa porteña en la cual queremos tener presencia.



—Hay temas que son nacionales, como el de la inflación. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso?

—Se puede generar confianza. Yo confío en el diálogo político y por eso vamos a pedirle al Presidente que busque acuerdos. Un tema como el de la inflación no se resuelve con algo circunstancial como un acuerdo de precios como esta extraña lista de 1.400 productos que es imposible que un vecino o una vecina lo controle. Esto se resuelve con un país que tenga estabilidad, que haya controlado su déficit al que los dos costados de la grieta lo hicieron disparar, el populismo por emisión y el macrismo por endeudamiento. Tenemos que ir a la confianza, a un déficit controlado que no haga que la gente tenga que sufrir con un ajuste nuevo, vamos a condiciones de crédito razonables para que el empresariado pueda invertir y generar trabajo, vamos a una competitividad para que no haya formadores de precios únicos, sino que haya una base más grande. Vamos a frenar las expectativas devaluatorias porque eso indexa inflación en los precios. Todo esto hay que hacerlo juntos, pero el gobierno no demostró unidad interna para saber qué es lo que quiere hacer, si pagar o no la deuda, liberar o no el cepo del dólar, continuar o no con el freno a las importaciones. Eso trae mucho riesgo y el riesgo trae inflación.

—¿Cuál es su punto de vista sobre el acuerdo con el FMI?

—Estuvimos en desacuerdo con el endeudamiento atroz que hizo Macri, que en un sincericidio días atrás dijo, en buen romance, que fue para compensar la fuga; vaya inestabilidad de un gobierno. Hoy nuestro país ya está endeudado y hay que honrar esa deuda porque puede parecer muy romántico pensar en desprenderse de esa relación con el fondo, pero cuando hay industriales que para poder producir en Argentina necesitan insumos que vienen del exterior, no se puede pensar en un país que esté cerrado al mundo. Sí queremos ver en qué condiciones, sin que eso implique un ajuste para la gente, con qué plazos y también con qué responsabilidad del Fondo que otorgó ese préstamo en una circunstancia que a toda vista no podía devolverse.

—¿Por qué este domingo la gente le tiene que decir sí al Frente Progresista y no optar por una de las opciones de la grieta?

—Porque la grieta ya demostró que siempre perjudicó a Santa Fe. La grieta hizo que Kirchner y Cristina después nos pagaran mal los impuestos y por eso Hermes Binner ganó un juicio en la Corte; porque la grieta mintió con frases que después fueron decepción y bronca; porque no tuvo gobiernos transparentes, porque no quiere diálogo político. Entonces sí a un Frente Progresista que puede mostrar absolutamente una trayectoria muy clara, que cuando estuvo en lugares de decisión apostó a solucionar los problemas de la gente con diálogo político y porque también fue eficiente. Somos los de las escuelas, los de los hospitales, los del apoyo a la producción. Somos los que estamos queriendo volver a hacer grande a Santa Fe y por eso les pedimos que nos acompañen.