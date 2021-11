Independiente ganó en Lehmann y se metió en semifinales

A esta altura del año Independiente parece imbatible, donde juega pisa fuerte y ya no deja dudas. Se convirtió en un equipo fuerte y solido desde todos los aspectos y, de no mediar ningún sobresalto, se encamina al ascenso directo a la Primer División, hecho que si se llega a consolidar por esta vía (semifinales) también marcaría un antecedente histórico; un equipo que asciende sin haber perdido un partido en todo el año.

Este viernes la parada era dura, si bien en San Cristóbal el elenco de Florez había goleado a Moreno, en algunos pasajes del partido no la había pasado tan bien, de hecho en esa ocasión Independiente fue 100% efectividad, Moreno con un equipo joven lo había complicado, sobre todo por su lado derecho. Anoche, con el golazo de Kiki Villafañe (hizo dos, el segundo de penal) de tiro libre se destrabó el partido, le dio soltura y fluides al juego del Rojo y fue quién marcó territorio. Curli Caballero y Eze Mercado completaron la faena goleadora.

El próximo partido es contra Belgrano de San Antonio, pero Independiente ya clasificó a las semifinales porque matemáticamente nadie lo podrá superar en puntos en el grupo, y en caso de igualdad en unidades, fue el Rojo el que ganó el partido entre sí, sea con Roca o con Moreno.