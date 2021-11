Racing cayó en su visita a Tostado por el Provincial

Se jugó la segunda fecha de la Liga Provincial de Santa Fe y con ellas nuevas ciudades disfrutaron del básquet más importante del país a nivel federativo. Algunas de esas localidades extrañaban la competencia tras meses sin acción, pero para otras fue un esperado retorno tras muchos años de ausencia y para alguna, fue la primera B. Está claro que para todos es importante ganar, pero hay cierto punto de inflexión en el que el razonamiento obliga a ver el contexto y analizar que hay marcos y circunstancias que exceden un simple y anecdótico resultado. Pero claro, de esos hubo muchos en la atrapante segunda fecha en la que resultaron ganadores San Lorenzo de Tostado, Atlético Tostado, Americano de Carlos Pellegrini, Olimpia de Venado Tuerto, Gimnasia de Santa Fe, Almagro de Esperanza, Unión de Sunchales y Firmat.

Por la zona A, San Lorenzo de Tostado ratificó en el Fortín de la Garra todo lo buenos mostrado en San Javier siete días atrás y superó a Racing de San Cristóbal por 69 a 61 con una muy buena renta obtenida en el primer tiempo (lo ganó 34 a 18) y apoyado en el goleo de Alejo Méndez (23 puntos) y Alejo Crotti (15), mientras que en elenco visitante anotó 16 Gonzalo Piri y convirtió 12 Brian Mackiewicz.

En el otro duelo de la fecha (estuvo libre Huracán de San Javier) se produjo el debut de Atlético Tostado, que le ganó a Unión de Avellaneda por 79 a 50 como visitante. Mauro Natta, con 22 tantos, y Alberto Morar, con 20, fueron los mejore anotadores del elenco de Horacio Lobos, en tanto que en Unión convirtió 11 Fausto Leguizamón.

En este grupo manda San Lorenzo con 4 puntos (2-0), mientras que Racing tiene 3 (1-1), Atlético 2 (1-0), Unión 2 (0-2) y Huracán 1 (0-1).

La zona B, por su parte, cuenta con dominio de Olimpia de Venado Tuerto y de Gimnasia de Santa Fe. Ambos festejaron en la ruta.

En el Edgar Degano de El Trébol, los comandados por Marcelo Duffy derrotaron a los dirigidos por Matías Fontanesi por 75 a 51 tras un segundo cuarto en el que edificó la diferencia con un 22 a 10 que le permitió sacar 16 y desde allí manejar el pleito. Manuel García fue determinante con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Eloy Fantino tuvo marca de 10 y 11, y Martín Mondino convirtió 16 tantos. En el local hizo 15 Lázaro Tonatto y 11 Juan Larrea.

Por su parte, Gimnasia superó a Ben Hur en el Coliseo del Sur de Rafaela por 63 a 53 en un choque de goleo bajo que tuvo un andar marcado por la disparidad de rachas, ya que ganaron dos cuartos cada uno. Eso sí, Gimnasia fue categórico en el primero (23-10) y en el tercero (14-3) para quedarse con una renta muy difícil del descontar para el dueño de casa. Tomás Botta hizo 15 en el ganador con 8 rebotes y 8 asistencias y León Alfonso 13, mientras que para los locales anotó 12 Lautaro Marconetto e hicieron 11 Chiabotto y Burkett.

En el otro juego de la zona, Firmat Football ganó su primer partido de la campaña y lo hizo ante Atlético Sastre por 76 a 55 apoyado en una estupenda actuación colectiva en la primera mitad y en el control del juego en la segunda. Octavio Lagger se despachó con 19 tantos, mientras que Leandro Lyonnet marcó 12 e Ignacio Belli 11. En la visita terminó con 11 Franco Secchi en La Caldera firmatense.

La tabla tiene a Gimnasia (2-0) como líder junto a Olimpia (2-0), en tanto que Firmat (1-1) está en el segundo grupo junto a Trebolense (1-1) y los que no pudieron ganar son Atlético Sastre (0-2) y Ben Hur (0-2).

El grupo C, en tanto, muestra dominio de Almagro de Esperanza y de Unión de Sunchales tras las dos primeras fechas.

Almagro festejó en Venado Tuerto ante Atenas por 77 a 68 con 16 puntos de Leo Strack y 16 de Manuel Porporatto, en tanto que el máximo anotador fue Fernando Pfeiffer, con 23. En el local hizo 21 Tomás Nicolau y 15 Bautista Peralta.

Y Unión pudo festejar junto a su gente en la Fortaleza del Bicho con 22 de Matías Loro, 14 de Juan Cipolatti y 13 de Facundo Marcos. En la visita, que dio pelea hasta el cierre, terminó con 14 Manuel Dalmazzo, hizo 16 el debutante Jano Karabitian, 13 Bertero y 12 Morero en el retorno tras la lesión.

El otro partido del grupo fue emotivo y apretado, y se cerró a favor de Americano de Carlos Pellegrini por 88 a 84 ante Argentino de Firmat en el Lingua con 30 puntos de Gastón Fenoglio y 19 de Ignacio Pérez, mientras que para los cueveros de Mario Fogolín anotó 25 Teco Gerez y 17 Franco Fogolín.

Almagro (2-0) y Unión (2-0) lideran seguidos de Brown (1-1) y Americano (1-1), en tanto que Argentino (0-2) y Atenas (0-2) buscarán su primer triunfo la semana próxima.

La tercera fecha tendrá por la zona A a Huracán de San Javier frente a Unión de Avellaneda y Atlético Tostado con Racing de San Cristóbal. Libre quedará San Lorenzo de Tostado.

En el grupo B Gimnasia de Santa Fe será local de Trebolense, Olimpia de Venado Tuerto recibirá a Atlético Sastre y Ben Hur recibirá a Firmat.

Y en la zona C habrá duelo del Oeste con Brown de San Vicente ante Americano de Carlos Pellegrini, más choque importante en Firmat con Argentino ante Almagro de Esperanza, mientras que Unión de Sunchales será local de Atenas de Venado Tuerto.