Selva y Libertad Trinidad definirán el campeonato 

La Liga Ceresina ya tiene a sus finalistas, el Atlético de Selva, que cortó con la hegemonía de Atlético de Tostado y Libertad Trinidad, una institución que en la última década se acostumbró a jugar finales de liga, quien en estas semifinales terminó con la ilusión de Ferro de ser campeón por primera vez.

En Santiago del Estero, Selva se hizo fuerte de local y ratificó todo lo bueno que hizo durante la fase Regular, le ganó con autoridad, aunque el marcador no lo diga así, a quién se ha transformado en el equipo más duro en los últimos años, el CAT: Santiago Córdoba, en dos oportunidades, fue el goleador de la tarde y máxima figura del elenco blanquinegro, mientras que Gonzalo Algarbe, el eterno capitán, había empatado desde el punto penal para los visitantes.

Por su parte, en el Rafael Pepa, Libertad Trinidad sacó adelante un partido “chivo”, si bien el dueño de casa fue justo merecedor del pasaje a la final por ser quién más y mejor intentó durante los 90 minutos, fue Ferro quién se puso en ventaja con un frentazo implacable de Cabral a los 29 minutos del complemento. Lo meritorio de Libertad fue su rápida reacción, no se quedó en los lamentos y apenas se reanudó el juego fue a buscar el empate, se encontró con un penal y Juampi Basualdo lo canjeó por gol a los 32, era volver a empezar con tan solo 13 minutos de partido por delante.

En la definición por penales el dueño de casa tuvo la cabeza más fría, sus shoteadores lo hicieron con mucha jerarquía, no dieron posibilidades algunas a Baigorria de convertirse en figura, cosa que si pudo hacer Jaimez, primeramente cuando contuvo el tercer penal ejecutado (a Ciocan) volando hacia su palo derecho, y luego, con el peso y responsabilidad que le tocó al pibe Loto en el 4to penal. Basualdo, nuevamente, fue el encargado de sellar la definición y darle el pasaje a la final a Libertad de Villa Trinidad.