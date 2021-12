Súper 8: ganó Central y jugará la final 

Vinieron a esto y lograron el objetivo. Estar en la última jornada y ahora van por todo, el boleto directo la Liga Sudamericana.

Esta noche y ante los de La Plata, mostraron esas ambiciones, ganas y actitud, para sostener el sueño.

Central fue defensa, juego, rebotes, despliegue y un gran sentido de pertenencia.

Desde el segundo segmento comenzó a solidificar sus pretensiones, para superar a Gimnasia y Esgrima con mucha autoridad, Cada uno asumiendo su rol y sin buscar luces personales.

La diferencia en el score fue creciendo y parecía no tener techo.

Subió hasta los veintidós puntos y aunque el rival reaccionó por lógica, lo cerró con solvencia.

Central volvió a ganar y continúa agigantando su historia, mañana van por todo y dejarán también todo, para ilustrar otro hecho sin igual.

Síntesis

Central 86 - Gimnasia Y Esgrima 76

Estadio: Club Platense

Central: Baeza (14); Banegas (12); Spalla (11); Matías Martínez (16); Pablo Martínez (13); Cabrera (6); Torné (10); Fernández (4); Melastro; Lorenzo Manasero. DT: Enrique Lancellotti.

Gimnasia y Esgrima: Gianella (8); Lancieri (2); Acuña (12); Ligorria (16); Barroso (15); Vallejos (10); Sánchez (7); Rosende (3); Risso (3); Amendolara; Mitidieri; Domingo Olive. DT: Fabián Renda.

Árbitros: Dinamarca-Pando-Prado (Confederación Argentina Básquetbol)

Semifinales

Independiente (O) 87 - San Isidro 67

«Cuando pasen los años, nos vamos a dar cuenta hasta donde llegamos con el basquetbol»

El entrenador del CCAO, hablo desde el hall del hotel donde esta alojada la delegación aurinegra, que ayer dio un paso enorme en esta historia de la Liga Argentina. «Ahora no podemos creerlo, pero cuando pasen los años nos vamos a dar cuenta de hasta donde llegamos con el basquetbol de Central».

Para Lancellotti «esto no lo tomemos como algo de un club, tomémoslo como algo que debemos festejar con todos los ceresinos. Esto no lo vivís todos los días, ni todos los años. Yo no quería cerrar mi carrera de entrenador sin vivirlo, y lo estoy viviendo ahora, es una cosa que no lo podes creer».

Fuente Adrian Tavella