A Central se le escapó en el último minuto y no pudo levantar el campeonato

Los pequeños detalles terminaron de resolver la ecuación en favor de los cordobeses y dentro de un desarrollo equilibrado, pero con períodos bien marcados.

El equipo cordobés ratificó su momento en esta competencia de Liga Argentina, una competencia que juega por primera vez en su historia. Oliva le había comprado la plaza a Tiro de Morteros, y desde ese momento fue edificando esta campaña tremenda que la certifica ganándole a un enorme Central Argentino Olímpico, que debutó e hizo historia en esta competencia que le dio al ganador la chance de jugar con el ganador de la Liga actual por la plaza a la Liga Sudamericana.

El partido tuvo distintas etapas, en el tercer cuarto, Oliva sacó la máxima diferencia que llegó a ser de 11 puntos, pero antes del último descanso el aurinegro acortó la distancia a solo 3 puntos. En el último tramo, Banegas se vistió de goleador y defensor, y eso empujó a Central a ponerse arriba en el marcador hasta por seis puntos a dos minutos del final. Oliva no se entregó y a solo dos segundos del final Sebastián Gilleto rompió la paridad en 72 y lo puso 74 a 72. Con solo 1 segundo para tirar Jorge Banegas tuvo el último disparo y no pudo. Lo ganó Independiente que hizo historia, porque ganó el super 8 en un momento pleno en su paso por la Liga Argentina.

Independiente fue mejor en la parte inicial y Central lo fue revirtiendo de a poco, a partir de su defensa y el crecimiento ofensivo luego. El último segmento fue electrizante. Cada uno queriendo imponer lo suyo y sabiendo que cada bola resultaría decisiva.

Los Oliva habían sacado once puntos de diferencia y el "aurinegro" se lo dio vuelta.

Gol por gol fueron yendo hasta los últimos segundos, incluso y con ocho décimas lo pudo resolver el lanzamiento perimetral de Banegas.

Era el triunfo o la derrota. Fue esto último e inmediatamente la desazón, lógica y entendible

Pero sabiendo íntimamente cada jugador que dejó todo en el rectángulo, con actitud, coraje, carácter y mucho sentido de pertenencia. Central vio escapar un sueño que vino a buscar a Buenos Aires e hizo todo por lograrlo.

Esto sigue y las ilusiones serán renovadas apenas reinicien la competencia por Liga Argentina.

Síntesis

Independiente (O) 74 - Central 72

Estadio: Club Obras Sanitarias

Independiente (O): Noblega (14); Bione (3); Reinaudi (19); Pautasso (15); Martina (9); Giletto (9); Quigley (2); Herrera; Ramallo (3); Giorgetti; Marcucci; Brarda. DT: Martín González.

Central: Baeza (6); Banegas (16); Spalla (14); Matías Martínez (17); Pablo Martínez (12); Fernández (3); Cabrera (4); Torné; Melastro; Lorenzo Manasero. DT: Enrique Lancellotti.

Árbitros: Dinamarca-Tarigeño-Salguero (Confederación Argentina Básquetbol)

Fuente Adrian Tavella