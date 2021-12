Los estudiantes de primaria deberán volver a las aulas el 10 de febrero

No son clases, pero tendrán que ir todos los días a la escuela a repasar contenidos. Durante dos semanas, desde el 10 al 24 de febrero, estudiantes que cursaron 6° y 7° del primario en 2022 deberán volver al aula para realizar un cierre de los aprendizajes antes de comenzar el ciclo lectivo 2022.

"Se trata de una instancia de análisis y reflexión, donde buscaremos que los chicos puedan volver sobre las propuestas que fueron dando en este tiempo, para que se apropien de forma crítica del conocimiento y poder detectar qué es lo que necesitamos volver a enseñar", dijo a El Litoral Nanci Alario, subsecretaria de Educación Primaria del ministerio de Educación de Santa Fe.

Sobre la medida, la funcionaria explicó que se tratará de una integración de lo transitado en el bienio lectivo 2020-2021. "Los chicos tienen que tener los logros que corresponden a su edad. Trabajamos para garantizar un buen egreso del nivel primario y no pasarle más problemas al secundario", agregó.

"NO ES OPCIONAL"

Ante la consulta sobre la obligatoriedad de este último trayecto, la subsecretaria fue contundente: "No es opcional". Respecto a que será época de vacaciones, donde algunas familias podrían estar ausentes y el chico o chica no ir a la escuela, Alario explicó que se buscará la forma de subsanar la falta del estudiante con otros trabajos y propuestas para hacer a distancia: "Lo que queremos es que en algún momento se produzca el encuentro para concretar el cierre del bienio".

La instazcia de verano fue informada a las escuelas a fines de noviembre a través de la circular 21. Y durante las últimas semanas de diciembre, los establecimientos planificaron los trabajos que se realizarán en febrero. "Se trabajará sobre la base de los cuadernos pedagógicos Seguimos Aprendiendo II y III. A eso hay que agregarle el plus de la enseñanza, que estará dado mediante distintos ejercicios, que pueden ser lecturas de textos informativos, de ciencias o resolución de problemas matemáticos", señaló Alario.

Cambios normativos e innovación pedagógica



La subsecretaria de Educación Primaria indicó que la medida no es una improvisación sino que corresponde a un proceso de trabajo que se viene llevando a cabo desde marzo del 2020. "Durante estos dos años, venimos trabajando en el fortalecimiento de los aprendizajes, por medio de un diálogo permanente con los equipos directivos, los de supervisión y las delegaciones regionales".

CIRCULAR N°21 - CIERRE DEL BIENIO 2020-2021



En ese sentido, remarcó que la circular en la que se inscribe la propuesta para el nivel primario se funda en dos normativas previas. Por un lado, la resolución 216/20, firmada por la ministra Adriana Cantero, donde se establece que "el alumno que haya egresado del Nivel Primario sigue siendo responsabilidad del Director de ese establecimiento hasta tanto se haya inscripto en el Nivel Secundario". Por otro, la resolución 369/20 del Consejo Federal de Educación que establece las prioridades del Programa Acompañar: garantizar la vinculación al sistema, acompañamiento de trayectorias, intensificar la enseñanza y el egreso de nivel".

Ese marco normativo explicó que dio lugar a la implementación de nuevas propuestas pedagógicas como la que se llevará adelante antes de comenzar el nuevo ciclo lectivo: "Una iniciativa similar tuvimos a principios de este año, cuando priorizamos a todos los chicos de séptimo a cursar dentro de la escuela porque la presencialidad no había sido completa hasta el momento. En definitiva, lo que buscamos es recrear las condiciones para que los jóvenes tengan garantizado su derecho a recibir educación".

Fuente: El Litoral