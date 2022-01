Para Martorano deben hisoparse las personas que tienen síntomas

Además, la funcionaria resaltó que “hay una gran demanda de testeos, por lo que a la oferta la estamos incrementando y por eso queremos recordar que quienes deben testearse son aquellas personas sintomáticas, con al menos 2 síntomas como dolor de garganta, mucho moco, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular”, recordó.

Seguidamente, Martorano afirmó que “sabemos que hoy están conviviendo Ómicron con Delta, el primero con mayor compromiso en las vías altas, mientras el segundo genera problemas pulmonares, es más agresivo. Asimismo, aquellos que tengan obra social, pueden acercarse a los centros de testeo privados así de esa manera descentralizamos y evitamos las colas”, continuó.

Del mismo modo, la funcionaria agregó: “Si tiene síntomas y convive con un positivo, no hay que testearse porque se confirma por nexo epidemiológico. Y si no posee síntomas, tampoco es necesario testearse. En ambos casos lo importante es aislarse”.

“Tenemos vacunados un 89% con una dosis por lo que es necesario avanzar en ese 8%, que pertenecen al grupo de 18 a 39 años con la segunda dosis”, afirmó la ministra al mismo tiempo que resaltó: “Les pedimos que se acerquen a colocarse su segunda dosis”.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria dijo que “en la franja etaria de 12 a 17 años tenemos el 77% vacunados con dos dosis, pero los de 3 a 11 años únicamente el 57% tiene el esquema completo y un 20% solo con una dosis”. Y sumó: “Estamos viendo que la curva de la tercera ola que es muy alta, y allí tenemos internaciones pediátricas, que no son muchas, pero tenemos algunos niños y niñas internados tanto en terapia como en sala general, de manera tal que, la vacunación es lo que los protege”.

Reforzar vacunación y tercera dosis

Respecto a esto, Martorano recordó que “la vacuna que se utiliza en los menores de 3 a 11 es Sinopharm, con virus inactivado, por lo que es totalmente segura así que quienes no hayan podido vacunarse, pedimos por favor a mamás y papás que se acerquen a los vacunatorios”.

En cuanto a la tercera dosis, Martorano señaló que “se coloca a partir de los 5 meses de colocada la segunda vacuna, a excepción de los mayores de 60 que es a los 4 meses” y en ese marco, señaló que “hoy llegan 170 mil Pfizers a la provincia y con esto seguiremos avanzando”.

“El balance de las vacunas es positivo porque en este nivel tan alto de casos a nivel país y a nivel provincial las internaciones son bajas. Tenemos un 55% de pacientes en terapias y de ese total solo el 5% es Covid, los cuales están relacionados con no vacunados o con factores de riesgo”, sentenció.