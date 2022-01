La coop. Unión Agrícola Avellaneda quiere quedarse con un activo clave de Vicentin.

(Fuente: Agustina Devincenzi para Cronista.com) intenta generar la aceptación de la oferta de pago que dio a conocer la semana pasada a sus acreedores, Vicentin recibió una propuesta de compra de uno de sus activos por parte de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA). La entidad -que funciona como una cooperativa e incursionó en la molienda de soja con contratos de fasón en las instalaciones que Vicentin tiene en Ricardone- está interesada en adquirir el complejo productivo que tiene la cerealera defaulteada en el norte de Santa Fe. Este polo de la localidad de Avellaneda incluye una fábrica de bioetanol, biodiesel y espacios de almacenamiento. Según informó el medio local El Litoral, UAA explicitó su interés por la fábrica, a través de un pedido de información que elevó a la Mesa Técnica de Vicentin, una instancia propiciada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, en el que participan los actores centrales del expediente.

Se trata de un activo clave en la negociación por el pago de la deuda de Vicentin, ya que la agroexportadora propuso cancelar el pasivo con el Banco Nación -su principal acreedor, con una acreencia de u$s 300 millones- con las utilidades que genera esta planta. Tras conocerse la oferta de pago que la cerealera le realizó a sus acreedores -con quienes mantiene una deuda superior a u$s 1400 millones- el banco rechazó esta propuesta, por considerarla "inaceptable", pero se comprometió a colaborar en la búsqueda de una solución a la crisis que atraviesa la compañía. En ese sentido, el presidente del Nación, Eduardo Hecker, mantendrá un encuentro con representantes de UAA, según le confirmaron a El Cronista fuentes allegadas a la entidad. Todavía no tiene fecha la reunión, pero Hecker anticipó su predisposición a recibirlos y escucharlos.

El visto bueno de la entidad es fundamental, por tratarse de un acreedor que recibe un 'tratamiento privilegiado' de sus u$s 300 millones de acreencia, lo que le otorga un mayor poder de negociación al banco a la hora de acordar las condiciones. Desde Vicentin, reconocieron las conversaciones que está llevando adelante la cerealera con la entidad interesada. "La buena predisposición del Banco Nación es clave para resolver la situación del 'nodo norte', ya sea mediante el ingreso de la UAA o a través de la alternativa que Vicentin propuso en su última propuesta", señalaron desde la agroexportadora.

No obstante, remarcaron que, cualquiera sea el caso, la intención es que la planta siga funcionando y optimizar su capacidad productiva. "Actualmente, el complejo está operando y los empleados perciben sus sueldos al día. Los puestos de trabajo no corren riesgo", aclararon. El paper de la oferta de Vicentin sostiene que la empresa y el Banco Nación deberían avanzar en el consenso de un plan para el 'nodo norte', de modo que pueda repagarse la acreencia privilegiada del banco con parte del flujo de caja del negocio de bioetanol, más ciertos pagos en efectivo con una parte de los restantes ingresos de Vicentin.

EL PESO DE LA UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA

La UAA surgió en el norte de Santa Fe y se consolidó en un jugador central de la región. Nació en 1919 como una cooperativa, por parte de 33 productores que se juntaron para comercializar en conjunto su producción y proveerse de insumos. Hoy, tiene presencia en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, por fuera de Santa Fe, con 17 sucursales, casi 2000 productores asociados y 1070 empleados directos. Su expansión está relacionada, en buena medida, a la industrialización de la materia prima mediante acuerdos con plantas, entre ellas, las de Vicentin.

La facturación del ejercicio 2021 superó los $ 75.000 millones y duplicó los $ 35.000 millones de 2020, según datos de la cooperativa, que adjudicó el doble de los ingresos obtenidos al crecimiento de los valores de los commodities y la ampliación de su operación. Cerró el año con 2 millones de toneladas de granos acopiados.

Con motivo del balance 2021, la agrupación aseguró que permanentemente está creciendo, "sumando diversidad geográfica y estabilidad, para continuar el desarrollo". En los últimos años, diversificó el negocio y sumó cultivos -como la soja, el girasol y la fibra de algodón-, además de empezar a comercializar carne vacuna, porcina y aviar, y sus derivados.

Otro avance que celebró la UAA es que ahora exporta directamente la producción que acopia de sus asociados, cuando antes se la entregaba a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), encargada de su exportación.