Liga Provincial: Racing cayó en san Javier y ahora reza por la clasificación 

La Liga Provincial regresó con todo, dejó resueltas algunas cosas, pero también situaciones por definir para la última fecha de la etapa de grupos que será la semana próxima. En los grandes resultados de la noche del viernes, Atlético tuvo su revancha y le ganó a domicilio el clásico de Tostado a San Lorenzo, mientras que Brown de San Vicente cortó la racha invicta de Almagro. Gimnasia de Santa Fe sigue perfecto, pero sufrió ante Atlético Sastre. El detalle de la jornada.

La zona A venía con el extra de emoción que supone todo clásico y Atlético devolvió gentilezas de la primera rueda al ganarle como visitante a San Lorenzo de Tostado por 79 a 76 para quedar ambos en el primer puesto, pero con ventaja del ganador de este viernes. Mauro Natta mostró la chapa de goleador del certamen con 30 puntos, mientras que Marcos Morassi agregó 19. En el elenco rojinegro hizo 28 Alejo Méndez y 20 Alejo Crotti y Braian Buticci.

En el otro juego de la noche, Huracán de San Javier le ganó a Racing de San Cristóbal por 91 a 75 con 22 de Gonzalo Cantero y Juan Cruz Costanzo, mientras que Fernando Borda hizo 16 y debutaron Marcos Piedrabuena (6) y Fabio Fernández (4). En la visita marcó 30 tantos Diego Pérez y 16 Adrián Caula. Tuvo fecha libre Unión de Avellaneda.

La tabla de la zona A tiene a Atlético y a San Lorenzo con 13 puntos (6-1), Huracán de San Javier 11 (4-3), Racing de San Cristóbal 9 (1-7) y Unión de Avellaneda 8 (1-6).

En la última fecha jugarán Atlético Tostado vs. Huracán San Javier y Unión de Avellaneda vs. San Lorenzo de Tostado. Estará libre Racing.

En el grupo B de la Liga Provincial, Gimnasia rescató el invicto y es el único que sigue perfecto en el certamen, pero no le fue sencillo. En el Húngaro Crespi, los de Daniel Dorfman superaron a Atlético Sastre en partidazo por 89 a 85 con 27 puntos de Gonzalo Sabatini, 16 de Lucio Delfino y 15 de León Alfonso y Seba Copello, mientras que el debutante Nicolás Mayer hizo 11. En la visita hizo 24 Fernando Funes y 22 Ignacio Ferrari.

Olimpia de Venado Tuerto le ganó en cancha de Argentino a Firmat Football por 65 a 58 con 31 puntos y 12 rebotes del interno Manuel García y 15 de Santiago García, mientras que en el perdedor hizo 14 Sebastián Molina y 11 Lucio Varani.

En el restante juego de la zona, Trebolense arrancó el 2022 ganando y fue en el Coliseo del Sur de Rafaela ante Ben Hur por 81 a 65 con 21 tantos de Santiago Fedele y 16 de Juan Larrea, mientras que en el dueño de casa convirtió 16 Santiago Calligaris y 12 Pablo Ferrario.

La zona B: Gimnasia de Santa Fe 18 (9-0), Olimpia de Venado Tuerto 15 (6-3), Trebolense 13 (4-5), Firmat Football 12 (3-6), Atlético Sastre 12 (3-6), Ben Hur de Rafaela 11 (2-7).

La última fecha (10) tendrá a Olimpia vs. Gimnasia, Trebolense vs. Firmat y Atlético Sastre vs. Ben Hur.

En la zona C de la Liga Provincial el golpe lo dio Brown de San Vicente, que le ganó a Almagro de Esperanza por 87 a 74 y lo dejó sin invicto, aunque todavía en la punta de la tabla. El elenco del oeste provincial contó con 29 y 9 rebotes de Elías Iñiguez más 19 de Jonatan Morero y 17 de Juan Cruz Bertero, mientras que en la visita hizo 28 el artillero Leo Strack y 15 Facundo Viola.

Por su parte, Unión de Sunchales se trepó al liderazgo compartido luego de imponerse a Americano de Carlos Pellegrini por 86 a 56 con 14 de Juan Cipolatti y 14 de Matías Loro. En la visita hizo 18 Emanuel Gaggi y 13 Gastón Fenoglio.

Por último, Atenas de Venado Tuerto perdió en casa ante Argentino de Firmat por 79 a 58 con 19 de Nicolás Hellman, 17 de Nahuel Rodríguez y 16 de Alexandro Fermani. En el local hizo 9 Francisco Rizzotti, Ricardo Brite y Francisco Pericich.

Zona C: Almagro de Esperanza 17 (8-1), Unión de Sunchales 17 (8-1), Brown de San Vicente 14 (5-4), Argentino de Firmat 11 (2-7), Atenas de Venado Tuerto 11 (2-7). Americano de Carlos Pellegrini 11 (2-7).

La última fecha tendrá a Argentino vs. Brown, Americano vs. Atenas y Almagro vs. Unión de Sunchales.

Fuente: Prensa FBPSF