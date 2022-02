El Gobierno de Ceres y la provincia firmaron el convenio por Plan Incluir    

«Esto contenta que nos hayan tenido en cuenta, pero con la desactualización de los montos por inflación solo podremos hacer 10 cuadras con este importe provincial, y asumiremos nuevamente el compromiso de pagarle las otras 6 cuadras con recursos propios porque el compromiso esta asumido ante los vecinos».

La Intendente además reclamó por las 13 viviendas sociales, que el gobierno local gestionó por Plan Incluir, «lamentablemente tengo que decir que no fueron tratados y volveremos a insistir, porque considero que son muy importantes en un momento donde la emergencia habitacional nos demanda soluciones».

Carlos Kaufmann le respondió a la mandataria «nosotros en realidad no venimos a polemizar, venimos a firmar este convenio que celebro hayamos podido firmar. Es sabido que todos pretendemos que las cosas no salgan hoy, salgan ayer, pero así podemos enumerar muchas cosas que se demoraron en la legislatura, y no se pudieron dar en los tiempos previstos. Sobre el tema viviendas, hemos dialogado con la Intendente de canalizarlo en Hábitat, y no por Plan Incluir».

Sobre el final de la conferencia de prensa, Kaufmann dijo de la oposición, «no son nuestros enemigos, tampoco decimos que somos infalibles y no cometemos errores en el gobierno. La oposición tiene una mirada diferente y por eso no sancionan el presupuesto. Tenemos que ayudar entre todos ponernos de acuerdo. Hemos pasado momentos difíciles, y parece que aún no nos dimos cuenta. Ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias, dejar las mezquindades políticas e ir hacia los acuerdos y los consensos» dijo.

En el mismo acto, que se desarrolló en el salón social de CACU, la institución de Barrio Belgrano, recibió un aporte por plan Incluir para avanzar con las obras de vestuarios y el nuevo escenario del playón Roberto Martinuzzi.