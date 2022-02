Nahuel Cainelli jugará en Godoy Cruz

El Sueño del "Niño Barrilete"

Por Lisandro Valdemarín

"Como juega parece un barrilete",

decía en sus inicios algún plateísta.

Tenía hilo para rato,

para moverse por cada lugar de la cancha.

Para ir y volver.

Para bajar, subir, gritar un gol y luego defender.

Tenía un gran sueño.

Y parece que se le ha cumplido.

La noticia que Nahuel Cainelli jugará

en la Primera División del Fútbol Argentino

nos ha hecho desbordar de felicidad a todos los sanguillerminos

y a todos los que conocemos aunque sea un poquito a Nahuel.

"El Nahuel", "El Nawi" o "Caine",

como quiera decirle.

"Trapito", "Barrilete",

como quieran llamarlo.

Seguro esta noche le costará conciliar el sueño.

Dará vueltas en su cama y no podrá dormir.

En sus pupilas inquietas pasarán imágenes

viéndose con la camiseta de Godoy Cruz,

en Mendoza, con las montañas,

corriendo, marcando, escapando por las puntas,

tirando centros o hasta animándose a algún

golazo desde afuera del área.

Se soñará ante Boca en un Bombonera llena,

ante River en un Monumental ardiente,

ante el Rojo, contra el Ciclón, La Academia,

Colón, Unión, Vélez, Talleres...

Su cerebro será esta noche

-y durante muchas noches-

un cine permanente imaginando escenas

que hasta hoy parecían imposibles.

Y es que a uno lo emociona que a "el Nahuel"

le estén pasando estas cosas,

porque lo ve tan humilde, tan centrado,

sin humos en su cabeza, sin ataques de soberbia,

perfil bajo, frente en alto,

sacrificio y humildad al 1000x1000,

retornando cuando puede a su querido San Guillermo,

para juntarse con los mismos pibes de siempre,

con sus amigos de toda la vida.

Y es que a uno lo emociona que le pasen estas cosas.

Porque sigue saludando a sus vecinos.

Si no se hubiese dado, igual seguiríamos diciendo

que es un grande, un genio, que la rompe toda,

pero esto magnifica aún más las cosas.

Ojalá llegue para quedarse y poder dejar su huella.

Porque él sigue siendo el mismo que cuando pibe,

cuando era barrilete y jugaba por toda la cancha.

El mismo que parecía que

le quedaba grande la camiseta de Unión,

porque le sobraba tela de todos lados

con su físico chiquitito.

Pero cuando lo veías jugar ya no quedaban dudas.

Parecía que el viento inflaba su remera

y "Barrilete" soltaba sus piolines para correr por todos,

para meter por sus compañeros,

para estar en todos lados y en todos los rincones,

para llevarse los aplausos de todos

y regalarle al hincha una sonrisa.

Después llegaron El Tiro y Estudiantes.

Morteros y Río Cuarto fueron sus testigos.

Si estarán orgullosos sus compañeros de Unión

con este gran salto.

Los mismos a los que él veía como ídolos de pibe

y hoy quizás lo paren para pedirle una foto

o darle un abrazo a corazón abierto.

¿Cómo estarán sus profes?

Los que le ataban los cordones cuando él no sabía.

O le gritaban para darle fuerzas cuando sentía que no podía.

Los mismos que le tuvieron fe siempre,

a pesar de la espera y del tren que se corría.

"El Nahuel", "El Nawi", "Caine",

"Trapito", "Barrilete",

dígale como quiera.

Pero hagale un favor si usted puede:

pídale a Dios que lo acompañe,

que guíe sus pasos de botines inquietos,

que acompañe su salida del túnel

a los grandes estadios que lo están esperando.

Se lo merece.

Por buen pibe.

Y por haberse animado a soñar,

a soñar bien alto,

Y haber trabajado para ese sueño.

El lejano sueño aquel del "niño barrilete".

Deje volar sus hilos, barrilete querido,

anímese a desafiar al viento,

que se enarbolen sus tiras en el aire,

queriendo trepar entre las nubes,

sin soltar jamás la piola para tener los pies sobre la tierra,

pero vuele alto, mijo,

que usted se lo merece.

Vuele lejos.

Disfrútelo y vuele.

Que usted sabe de estas cosas.

Porque un millón de vivencias hermosas

con los brazos abiertos ya lo están esperando.