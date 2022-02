Presupuesto 2022: Corach cruzó a la oposición por la denuncia

El ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Marcos Corach, salió este sábado al cruce de la oposición por las denuncias sobre una supuesta "discriminación partidaria" en la distribución de los recursos públicos, el principal punto que frena las negociaciones en la Legislatura para la aprobación del Presupuesto 2022.



Desde diciembre del 2021, cuando el Senado dio media sanción y la Cámara de Diputados decidió posponer el debate, la "ley de leyes" se convirtió en el principal eje de disputa política entre el Gobierno de Omar Perotti y los sectores opositores. Mientras que desde el partido Justicialista aseguran que ponen palos en la rueda y niegan esta herramienta fundamental, la respuesta es "basta de discriminación a los municipios y comunas opositoras".

Dejemos de lado los fuegos artificiales de la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, y vayamos a lo concreto. Se ha explicado, dado números y porcentajes. Pero nada funcionó porque, como el discurso les rinde, siguen y siguen. Sigamos intentando 👇 — marcos corach (@MCorach) February 12, 2022

En el regreso de la actividad legislativa luego del receso, la discusión sobre la aprobación o no del Presupuesto vuelve a generar expectativas y en los últimos días se conocieron posicionamientos diferentes y unos y otros se acusaron mutuamente y responsabilizaron por la situación. Hoy fue el turno de Corach, quien, en un hilo de Twitter, expuso una serie de obras que se encuentran en proceso o ya están terminadas, en localidades con gobiernos de colores políticos distintos a los del oficialismo provincial.

Teodelina. Nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Inversión de $ 250.000.000. (en ejecución) pic.twitter.com/2kagwgkZgQ — marcos corach (@MCorach) February 12, 2022

"Dejemos de lado los fuegos artificiales de la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, y vayamos a lo concreto. Se ha explicado, dado números y porcentajes. Pero nada funcionó porque, como el discurso les rinde, siguen y siguen. Sigamos intentando", escribió el funcionario en un primer tuit, que luego fue completando con imágenes de obras ejecutadas en Teodelina, Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, San Justo y San Javier.

El ministro concluyó el hilo de tuits diciendo: "En cuanto al color político que conduce los distritos aquí mencionados, lo dejo para que lo chequeen aquellos que se dedican a la especulación, la ventaja, las operaciones y las interpelaciones. Para nosotros es indistinto: gobernamos para todos y trabajamos para llegar a todos".

El jueves pasado, el interbloque de Diputados y Senadores de la UCR aclaró mediante un comunicado que siempre estuvieron abiertos al diálogo pero quieren evitar que se repita lo mismo que sucedió en 2020 y 2021, donde se aprobó un presupuesto pero a la hora de ejecutarlo, el Poder Ejecutivo lo hizo discriminando a comunas e intendencias opositoras. “Como legisladores tenemos una responsabilidad y un compromiso con los santafesinos, cuando los recursos no llegan a una localidad que no pertenece al Justicialismo, se está afectando a todos los vecinos, no a un presidente comunal o a un intendente” sostuvieron.

En diálogo con AIRE, el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, recordó que "la última vez que un Gobierno provincial no contó con Presupuesto fue en 2009" y señaló que "es el instrumento de política pública que necesita cualquier gobierno para poder llevar adelante sus objetivos y si hay diferencias que se hagan modificaciones y luego el Ejecutivo resolverá, pero avancemos", reclamó.

Pese a las diferencias con la oposición y luego de citar a Charly García para definirse como un "optimista trágico", Ricardo Olivera se mostró optimista de cara al debate y señaló: "tengo relación con referentes de distintos Bloques y son dirigentes que tienen mucha responsabilidad institucional, puede demorarse pero el Presupuesto se va aprobar". Para el presidente del Partido Justicialista, es necesario que se apruebe durante febrero, ya que "hubo que reconducir un Presupuesto que está desactualizado por la inflación y no podemos estar muchos meses así, apostamos a la racionalidad".

Consultado por la discriminación al momento de la distribución de los recursos para las ciudades y comunas gobernadas con otro color político al del Ejecutivo provincial, Olivera lo descartó de plano y explicó que el planteo no es real porque se trata de programas que se aplican por Ley. "Voy a intentar como integrante de la comisión, buscar consensos, nos interesa recuperar el diálogo".

"Tenemos claro cual es el objetivo de políticas públicas que llevamos adelante desde el Gobierno; Plan Incluir, Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito y obra publica, el 14% del Presupuesto está destinado allí y eso es histórico. Es nuestro programa de gobierno, pueden coincidir o no. Apostamos a la producción y recuperación del empleo, tenemos claro que queremos hacer".