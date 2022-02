Costamagna tomó contacto con el sector productivo y autoridades del norte provincial

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, acompañado por el director Provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti, y el Administrador Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, recorrieron este miércoles el norte provincial a fin de tomar contacto con autoridades y productores de la región.Luego de la jornada de trabajo, el ministro afirmó: “En esta oportunidad recorrimos el norte santafesino, nuestro objetivo fue conocer la realidad del sector productivo y escuchar las necesidades de cada productor afectado por la sequía. Si bien la situación es seria, aún no es desesperante pero va a depender de lo que suceda los próximos días en cuanto a las inclemencias climáticas. No es igual la situación de aquellos que han realizado cosecha de agua y limpieza de represas que aquellos que no lo realizaron".

"Por nuestra parte seguimos trabajando incansablemente para acompañar y brindar las herramientas necesarias, ya hemos recibido 170 declaraciones juradas de daños por parte de los productores, de los cuales ya se han emitido 30 certificados, el resto está en evaluación pero en breve contarán con una respuesta”, agregó.

RECORRIDO

En primera instancia, los funcionarios provinciales se reunieron con el presidente comunal de Villa Minetti y presidente de la Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio, Gabriel Gentili y el gerente de dicha Asociación, Gerardo Mondino. Luego recorrieron los campos de productores locales con el objetivo de analizar el impacto de la sequía y delinear acciones articuladas de cara a dicha problemática.

Luego del recorrido el ministro Costamagna afirmó: “Desde el Gobierno Provincial estamos trabajando en función no sólo de la coyuntura y la situación de las sequías, sino también en lo que tiene que ver con proyectos a futuro sobre el cuidado de un sistema muy vulnerable como lo es el del norte santafesino; siempre a través de un esquema de diversidad y de cuidado. De igual manera, seguiremos trabajando en la problemática de la sequía, ya que nuestro compromiso es sobrellevar y acompañar a los productores con respuestas concretas ante esta situación”.

"Que hoy nos acompañen las autoridades de la Asociación para el Desarrollo local es clave, ya que a partir de ellas podemos llegar directamente a los productores y canalizar sus demandas”, subrayó el ministro.

Por la tarde, la comitiva provincial se dirigió a la localidad de Fortín Olmos a fin de tomar contacto con el presidente comunal, Rodrigo Acevedo. El encuentro se concretó en la sede comunal y permitió ahondar en la realidad de los diversos sectores productivos de la zona. Luego del encuentro, recorrieron la estancia “Los Palmares”.

Siguiendo esta misma línea, los funcionarios mantuvieron un encuentro en Calchaquí con el intendente Rubén Cuello, y el productor Fabio Canciani. Durante la reunión se evaluó la marcha del programa Caminos de la Ruralidad.

Cabe destacar que la recorrida de las autoridades provinciales también previó un encuentro con el presidente comunal de Huanqueros, Roque Ferreyra, con quien visitaron el complejo turístico “La Verde”, donde ahondaron la situación actual y algunas necesidades puntuales; y una visita a Logroño, donde con el presidente Comunal, Adolfo Weder dialogaron sobre un proyecto de inversión vinculado al acopio y acondicionamiento de granos.