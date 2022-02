Noroeste: la acción comienza entre el 11 y 13 de marzo

La reunión estuvo presidida por su titular Cristian Mantovani, a quien acompañaban integrantes de la Comisión Directiva. En el inicio de la misma, se hizo presente el Sr. Roberto Monti, Presidente de la FBPSF quien aprovechó su estadía en Ceres para saludar a los dirigentes de todos los clubes. Luego comenzó la reunión, en la cual luego de la bienvenida de los dirigentes, se separaron para reuniones apartes, los delegados de Inferiores y primera masculino y mini básquet y los delegados del femenino.

Se determinó que tanto en Inferiores como primera masculino, los torneos comenzaran el fin de semana del 11 al 13 de marzo de 2022.

El Femenino, restan definir algunas cuestiones, pero todo indicaría que comenzaría a fines de Marzo. Se recuerda que a partir de este año se han cambiado las categorías, siendo ahora: U14-U16-U18 tanto para el masculino como femenino.

En Inferiores Masculino se jugará un torneo a tres ruedas y en el final, habrá cuadrangulares y triangulares de Copa de Oro y Plata.

La primera Fecha se juega de esta manera

Primera fecha 12/03/22

Libertad VT Vs Atl. Ceres

Central Vs Racing LTC

Sp. V. Minetti Vs Atl. Tostado

Libre San Lorenzo

Primera División

En primera se jugará ida y vuelta en la primera parte del año, y al final de la etapa clasificatoria, el primero y segundo esperan, mientras que en partido único jugaran 3er vs 6to y 4to vs 5to, cuyos ambos ganadores se sumaran al 1° y 2° y se jugará un Super 4, en la sede que mejor licitación.

El torneo arrancará entre el 11 y 13 de marzo de 2022 y la Primera fecha quedó de esta manera:

Atlético Tostado Vs. Atl. Ceres

Racing LTC Vs. Libertad VT

Central Vs. San Lorenzo