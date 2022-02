Martínez le pidió al Gobernador incorporar un proyecto contra la inseguridad

La carta firmada por el legislador y enviada al gobernador Perotti expresa : “Me dirijo a ud. a los fines de solicitarle la inclusión en el temario de Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe del proyecto de ley Nº de Expediente 45049 que prevé un mecanismo de actuación y prevención de delitos contra trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones de delivery que se desempeñan en nuestra Provincia”.



Y agrega: “Asimismo, le solicito también que tenga a bien incorporar al Observatorio de Víctimas del Delito de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara a la Junta de Seguridad. Dicho Observatorio fue aprobado por Resolución Nº 1342 de la misma, y ha sido el principal impulsor de la media sanción de la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas del Delito, a través de cinco Audiencias Públicas y diversos conversatorios en la materia. Si bien el Decreto 0024/2015 que crea la Junta de Seguridad es taxativo en cuanto a la conformación de la misma, la Ley Provincial N.o 14.070 de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, de reciente aprobación, confiere en su Art. 5 la potestad al Poder Ejecutivo ‘arbitrar las acciones pertinentes para su conformación, coordinación y funcionamiento’. En este sentido, consideramos que habiendo transcurrido casi siete años del Decreto que crea la Junta, es importante actualizar su conformación a los tiempos que corren y a las nuevas instituciones que pueden aportar una visión importante y distintiva en la materia, como ser el caso de la perspectiva de derechos y garantías de las víctimas que tiene el Observatorio. Motiva mis pedidos la actual situación que se vive en la Provincia en materia de seguridad y la convicción de que tanto el tratamiento de la ley solicitada como la incorporación del Observatorio a la Junta pueden ser herramientas importantes al servicio del abordaje de esta grave situación”.



Consultado acerca de la misma, Martínez expresó que “estamos convencidos de que es primordial el tratamiento en sesiones extraordinarias de proyectos relacionados con la seguridad teniendo en cuenta la gravísima situación que atraviesa la provincia. Los hechos de público conocimiento que involucran a este colectivo de trabajadores y trabajadoras de apps de delivery que sufren todos los días hechos delictivos que ponen en peligro no solo sus elementos de trabajo sino su vida misma no podemos mirar para otro lado. Ellas y ellos, en su mayoría jóvenes hacen su trabajo en el marco de una cuasi-precariedad laboral, y también lo hacen en condiciones de inseguridad alarmantes. Les roban las pertenencias en las entregas, les roban sus medios de movilidad y si bien no hay estadísticas, los damnificados mencionan cerca de diez robos por día sólo en la ciudad de Santa Fe, a lo qué hay que sumarle una cifra mayor en la ciudad de Rosario. Por todo esto consideramos que no se puede esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias en mayo. Es urgente que reciban la respuesta y el acompañamiento del Estado provincial.”



En cuanto a la participación de miembros del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados en la Junta de Seguridad, Martínez sostuvo que “ya lo habíamos propuesto en su momento cuando esta Junta fue creada y no tuvimos respuesta, por eso lo volvemos a solicitar. Todos vimos en los medios de comunicación la presencia de familiares de víctimas afuera de la Casa de Gobierno reclamando ser escuchados, mientras se desarrollaba la reunión la semana pasada. Pues bien, estas Asociaciones que participaron activamente en la redacción del proyecto de Ley que hoy está en el Senado para su tratamiento tienen mucho que aportar, porque sufrieron en carne propia las consecuencias de la inseguridad, por eso pedimos que estén presentes representantes de este colectivo que son parte del Observatorio en cada una de las reuniones de la Junta.”