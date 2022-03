Barrio Parque le dio un duro golpe a Central 

Este tipo de situaciones suele ocurrir y hasta les sucede a los grandes conjuntos que hicieron historia. Barrio Parque lo superó ampliamente y casi no le dio chances al "aurinegro", quien además venía de un gran esfuerzo en Oliva, a menos de veinticuatro horas de descanso.

Central arrancó algo lento y ante un equipo explosivo, veloz, quien tuvo también mucha efectividad perimetral.

Sin embargo, se sostuvo en juego y cerca en las estadísticas durante el primer tiempo. A partir del tercer segmento todo fue muy diferente, porque el local acentuó su andar y paralelamente se fue diluyendo el "aurinegro".

La distancia en el score no tuvo techo por un rato largo y el último cuarto estuvo demás. "Es ahora cuando más fuerte tenemos que estar desde la cabeza y nosotros vamos a salir de este momento", le expresó Lancellotti a La Red del Deporte Radio.

Agregó, "estos jugadores tienen carácter, experiencia, amor propio y jerarquía".

Central va a estar entre los mejores, no se olviden de lo que les digo hoy".

Síntesis

Barrio Parque 96 - Central 73

Estadio "Club Barrio Parque"

Barrio Parque: Buchaillot (10); Rivatta (17); Pedano (12); Landoni (18); Moya (6); Osella (2); Ledesma (12); Bauducco (4); Cognigni (8); Cornú (5); Ponti (2); Lino. DT: Gustavo Peirone.

Central: Baeza (16); Banegas (12); Spalla (10); Matías Martínez (13); Pablo Martínez (6); Cabrera (6); Torné (7); Fernández (3); Melastro; Lorenzo Manasero. DT: Enrique Lancellotti.

Árbitros: D' Anna-Guzmán-Corradini (Confederación Argentina Basquetbol)

Fuente Adrián Tavella