Estudiantes secundarios que adeuden hasta seis materias van a pasar de año

Este viernes llegó una comunicación desde el Ministerio de Educación de Santa Fe a las escuelas y colegios que generó sorpresa de cara al comienzo del ciclo lectivo.

Se informa que las “pautas de cierre” para acreditar las unidades pedagógicas definieron que los estudiantes de primer año de la secundaria sean promovidos en forma automática al año siguiente independientemente de las materias que adeuden. Y los alumnos de segundo a quinto año de las escuelas técnicas que adeuden hasta seis asignaturas no deberán recursar el ciclo anterior.

En una consulta entre directores, la gran mayoría consideró que la notificación llegó “muy encima del comienzo de clases” y están rearmando los cursos. Ciertamente, la circular se emitió el viernes pasado, justo cuando los docentes de Amsafé votaban las mociones de paro en las 19 departamentales y los profesores particulares de Sadop lanzaban un plan de lucha.

Así y en el medio de un paro por 48 horas, con movilización hoy en todas las ciudades de la provincia por parte de Amsafé, los directivos deberán informar a padres y alumnos sobre los alcances de la circular 01 del Ministerio de Educación, donde se definen pautas para el cierre y acreditación de la unidad pedagógica 2020/2021.

Dirigida a delegados Regionales, coordinadores pedagógicos, supervisores de Secundario y directivos, la resolución que llegó a los colegios y escuelas hace referencia a la promoción. “Supone una mirada institucional, colegiada, colaborativa y de corresponsabilidad contextualizada, considerando el carácter inédito de la situación que atravesamos durante los últimos dos años”, se expresa.

Y a continuación se detallan los casos específicos de primero a quinto año del secundario. Los que aprobaron con calificación entre 6 y 10 en el boletín pasan al ciclo siguiente sin problemas.



Los alumnos y alumnas de primer año de la Secundaria que no tengan aprobados alguno de los trayectos curriculares, teniendo en cuenta que su trayectoria escolar implicó haber transitado en pandemia el cierre del nivel primario y el inicio del secundario, promoverán de “manera acompañada”. Y los espacios curriculares no aprobados podrán acreditarse durante el año en curso.

Aquellos estudiantes del segundo año del ciclo básico; y tercero y cuarto del ciclo orientado de la secundaria con trayectorias “intermitentes o de baja intensidad” promoverán al año escolar si dieron cuenta de apropiación de contenidos priorizados en al menos dos trayectos curriculares. Aquellos que al 25 de febrero adeudaron tres o más trayectos curriculares, permanecerán en el año escolar que habitaron durante el período 2021.

Para el caso de alumnos y alumnas de segundo a quinto año de Secundaria Técnica que al 25 de febrero de 2022 tengan pendiente hasta seis unidades curriculares de formación general o dos de formación técnica promoverán al año siguiente y deberán participar de instancias complementarias de intensificación.

Por el contrario quienes adeuden más de seis unidades o más de dos de formación técnica se quedarán de año.

Quienes son de quinto y sexto año de secundaria orientada que no hayan logrado los aprendizajes para la acreditación del nivel en febrero 2022, podrán acreditar los contenidos curriculares adeudados mediante la implementación de dispositivos o en los turnos de exámenes ordinarios.

La escala de calificaciones a utilizar para la acreditación de saberes oscila entre uno y diez. Hasta cinco se consideran no aprobados.

Si se adeudan materias previas desde antes de la pandemia (año 2019 hacia atrás), éstas no se consideran para la promoción al curso siguiente. Seguirán quedando como previas, pudiendo rendirse en los turnos de exámenes correspondientes de julio, diciembre y febrero.

Las materias que se adeuden de la unidad pedagógica 2020/2021 (habiendo pasado de año) también podrán ser acreditadas durante todo el 2022 con los dispositivos que la escuela organice para tal fin.

Pasándolo en limpio: los estudiantes de primer año pasarán directamente a segundo con independencia de la cantidad de Espacios Curriculares que adeuden. Los mismos podrán ser acreditados durante todo el 2022 con distintos dispositivos que la escuela organice.

De segundo a quinto año podrán promocionar al curso siguiente en 2022 si adeudan hasta seis materias del área de formación general y del científico-tecnológica y hasta dos materias del área técnico-especifíca.

Es importante aclarar que si se adeudan 7 o más materias deberán en 2022 recursar el año que hicieron en 2021. Del mismo modo, deberán recursar el año si adeudan tres o más materias de técnico-específica.+



“El gran agujero negro del fracaso escolar”

La resolución con los nuevos criterios de promoción pedagógica para el nivel secundario ya despertaron las primeras miradas por parte de especialistas. La doctora en Ciencias de la Educación, Carina Cabo tiene una doble mirada: “Se podría ir rindiendo materias y analizar correlatividades como ocurre a nivel universitario para evitar el desgranamiento escolar, pero no hay tutores ni acompañamiento. Pero lamentablemente se hace para que no queden los números del gran agujero negro que representa el fracaso escolar de los últimos dos años”.

La pedagoga repasó cómo en clave de pandemia la educación tuvo diferentes capas y niveles según lo socioeconómico. Algunos alumnos accedieron a la virtualidad, tecnología, WhatsApp y hasta actividades individuales para recuperar contenidos. “Lo que ocurrió ahora fue para tapar el agujero negro que es la educación”, destacó en diálogo con La Capital.

Alejandro Monzón es director del Colegio Leloir e indicó que la circular llegó muy demorada a las manos de las autoridades educativas. “Tener que explicarles a padres y alumnos que tengan más de 6 materias flojas que tienen que repetir, es todo un tema. Había que darle un cierre a la pandemia y lanzar el 2022. No fue lo más prolijo en tiempos y formas”, indicó para agregar: “Cuando se piensa en nivelar para abajo, hay que considerar que hubo alumnos que en 2021 salieron a trabajar y no pudieron cursar las materias y no es responsabilidad exclusiva de ellos. Hacerlos repetir es complicado en medio de una situación compleja como fue la pandemia, pero la Argentina hace tiempo que viene para abajo en educación y cada vez se aprecia en las camadas de egresados. Esto de la pandemia fue algo excepcional y se le tiene que dar un cierre”.