Tras las agresiones recibidas, Dianela Michlig emitió un comunicado 

Como es de público conocimiento, hoy fui víctima de hechos de violencia verbal, física, y amenazas de muerte, por un grupo de personas.

Fue una situación inusitada por el nivel de violencia y desequilibrio, que me generó niveles de miedo, angustia y malestar que pocas veces experimenté.

Cuando asumimos el gobierno, anhelamos construir una sociedad mejor, más igualitaria, más inclusiva, con igualdad de oportunidades, y con una proyección de obras públicas, desarrollo social y educación para todos. Y desde entonces estamos diariamente gestionando y trabajando para lograr esos objetivos. No agredimos, ni descalificamos a nadie. Pensamos en lo colectivo por sobre lo individual, siempre anteponiendo los intereses de nuestro querido pueblo. Por eso no puedo convalidar los actos de vandalismo de una persona que destrozó los vidrios y la puerta de la Comuna, que es de todos, que es la sede de gobierno de todos los Ambrosetinos.

Ante ello, los familiares de dicha persona comenzaron a agredirme sin causa, con un ensañamiento inusitado, incomprensible.

Como Presidente Comunal escucho a todos, absolutamente a todos, convencida que sabiendo escuchar se pueden elaborar respuestas adecuadas a las necesidades de la gente. Escuchando y dialogando, no insultando, no pegando, no amenazando.- Lo que me hicieron es indignante, y no le puede suceder a ningún otro ciudadano, porque el camino es el diálogo, no la violencia, no el ataque.- Nadie debe padecer lo que me sucedió, porque esa no es la forma de solucionar las diferencias o los conflictos.

Debemos hablar, debemos construir puentes, no paredes; debemos escucharnos e intercambiar opiniones racionalmente, con argumentos, aceptando las diferentes visiones y tratando de consensuarlas para el bien de nuestro pueblo. Algunos dirigentes deberían solidarizarse por lo sucedido, y no hacer comentarios desafortunados y desubicados en redes sociales, en tono burlón, soslayando la ingrata situación de la que fui víctima.

Una espera que estén a la altura de las circunstancias, lo que lamentablemente no ha ocurrido en este caso.

Pese a todo, quiero decirles que voy a seguir adelante con mis objetivos y nuestros ideales por los que Ustedes nos votaron; no voy a bajar los brazos y voy a redoblar esfuerzos y gestiones para que logremos estar mejor. Nada ni nadie nos va a deterner, porque Ambrosetti tiene futuro, y de eso estamos seguros.

Gracias a todos por sus afectos y muestras de solidaridad.

El Senador Michlig repudió las agresiones sufridas por su hija

Felipe Michlig repudió a través de sus redes sociales las agresiones recibidas por su hija Dianela quién se desempeña como Pte. Comunal de Ambrosetti. Michlig agradeció en nombre de toda la familia, “tantas muestras de solidaridad y repudio a los violentos y a un político miserable que se jactó de la situación a través de un mensaje por whatsapp”.

Repudio del Senador

“No hay palabras para repudiar las cobardes agresiones físicas y verbales sufridas por mi hija -Pte. Comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig- (que se encuentra embarazada), por parte de violentos/as en el seno de la propia Comuna. Por otra parte, lamento la MISERABILIDAD de un “dirigente” de la oposición que la antecedió en el cargo, que se jactó de tal situación.

Entendemos que algunos pocos no acepten el proceso de TRANSFORMACIÓN y TRANSPARENCIA que se inició el último 10 de diciembre en Ambrosetti, pero NO CREAN que con este tipo de conducta lo van a detener -por el contrario- hay mucha VALENTÍA por parte de todo el EQUIPO de trabajo para recuperar el camino del PROGRESO, como así lo hizo saber el pueblo en las URNAS.

Somos respetuosos de las instituciones democráticas y apelamos a que la JUSTICIA actúe con celeridad y contundencia”.