Scarpin: “El problema no es el FMI, el problema está en nuestro Estado gigantesco e ineficiente”

El senador nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, expresó su postura sobre el acuerdo con el FMI, durante la sesión especial realizada este jueves en el Congreso de la Nación. “En estos días escuché una y mil veces la palabra Fondo Monetario Internacional, como si fuera el causante de nuestros males, con cifras que la gente no entiende. Lo que sí entienden los argentinos, nuestros estudiantes, los jóvenes emprendedores, los profesionales, los trabajadores, las empresas, es que tenemos una Argentina cada vez más pobre, con menos oportunidades, con una inflación incontrolable, con empresas que no quieren crecer o que se van a otro país para hacerlo”, afirmó el legislador.

Estado gigantesco e ineficiente

En la misma línea, el senador de Juntos por el Cambio sostuvo que el mayor problema de los argentinos no es el FMI, sino "el Estado gigantesco e ineficiente, incapaz de solucionar los problemas a la gente”. En ese sentido, agregó: “Pueden tildarnos de ser se derecha por afirmar esto, pero les aseguro que no es así: queremos un Estado fuerte; pero grande no significa fuerte. Queremos un Estado en su justa medida, que cumpla con sus obligaciones”.

Para Dionisio Scarpin, se necesita un país exportador, para que ingresen divisas al país. “Pero hoy la Argentina aplica impuestos y retenciones a las exportaciones y las cierra a productos de excelencia. Si seguimos por este camino, regresaremos a este recinto para discutir nuevamente un plan de refinanciación y volveremos -otra vez- a recurrir a algún tipo de financiamiento externo”, señaló.

Con respecto al voto positivo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo: “Acompañamos porque somos responsables y no queremos poner palos en la rueda. Pero es fundamental que, después de este día, podamos juntarnos todos a discutir los problemas de fondo de la Argentina, que son los que generan el permanente endeudamiento”.

Dionisio Scarpin insistió con que "el problema no es el FMI, el problema es nuestro, el problema está adentro, en nuestro país, en las políticas públicas que se vienen desarrollando hace décadas".