Traigan puertas, que en Ambrosetti manijas sobran 

Pasó una nueva fecha de la Ceresina, y sin dudas que en gran atractivo estuvo en San Cristóbal, donde San lorenzo de Ambrosetti sumó por primera vez de a tres, pero lo hizo de manera elegante y reluciente, en un partido que claramente era para alquilar balcones.

El partido fue siempre dinámico, se notó que los dos equipos querían la victoria, ambos apremiados y necesitados de ganar. Fue Ferro quién primero golpeó y más mereció, pero el elenco del Tucu Benegas se acomodó y aprovechó las oportunidades que el partido le dio, tuvo un complemento casi perfecto y terminó redondeando una justa victoria que puso manija a todo el pueblo de Ambrosetti que, después de 5 años, volvieron a la liga y no con las intenciones de ser el colista al cual nos habíamos acostumbrado.

Ferro tuvo con qué, pero no supo como

Los de Bodoira estuvieron dos veces en ventaja en el marcador. 1-0 y 2 a 1, y en ambas oportunidades lo merecían, porque jugaban mejor, porque tenía salidas claras a un toque por jugador, porque Mario Sotomayor estaba imparable cuando arrancaba desde la izquierda. Fue justamente Marito la clave en esos primeros 45, autor intelectual de los dos primeros goles y autor material del tercero; fue de menor a mayor, pero al igual que el resto de sus compañeros sintió el cimbronazo en la estocada final y ya no hubo nada que hacer.

Al igual que contra Independiente en el clásico de verano, los cambios no le dieron resultado, o por lo menos hoy les costó unos minutos ponerse en sintonía. Cada vez que hizo una variante, sea obligada o por estrategia, san Lorenzo llegó al gol en los minutos siguientes; Suanes ingresó por Ciocan y penal en contra, Diez, Bustos y Arce saltan a la cancha y san lorenzo pasa al frente después de una ofensiva de Ferro.

Mientras el partido tuvo riendas Ferro lo llevó por el camino que más le convino, pero cuando se volvió un juego de ida y vuelta, sin que nadie piense, ahí el Verde salió perdiendo. Claramente el golpe por golpe favoreció a la visita, y ya le diremos por qué.

Una ofensiva de temer

Ambrosetti sino tiene la mejor ofensiva pasa raspando. Sabíamos lo que puede dar Gino Simonatti (hoy jugando más por la banda, siendo que distrae y le toca correr para otros), pero lo de Córdoba e Ibáñez era un misterio, un tema del cual ya muchos venían hablando, pero para creer, hay que ver, y este domingo el que pagó la entrada y lo vio, créame que a casa se fue contento de haber visto este espectáculo (pocas veces se vio que la parcialidad de Ferro aplauda a un rival, y hoy lo hizo cuando estos chicos salieron reemplazados).

Son un complemento casi perfecto, o por lo menos hoy funcionaron a la perfección. El “Popi” Córdoba lo ves y no le das ni 2$, si no mide más de 1.50mts y pesa 50kg con ropa mojada, pero le diste un metro y te pintó la cara, como lo hizo en el tercer gol de San Lorenzo, dejando desairado a su marcador y definiendo elegantemente ante Ortiz, por marcar alguna de las jugadas.

A Ibáñez lo ves y ya mete miedo. Armado, de talla importante, pero lo que no te imaginas es que juega tan simple y rápido, a un toque, o para él mismo o para un compañero, pero a un toque. Recibe perfilado y si lo dejas correr te gana en velocidad. En el primer tiempo intento más de lo pudo concretar, pero en los segundos 45 hizo maravillas. Gol de puntín, gol a lo 9 y hasta un gol de la media cancha. Ambrosetti, si se pone físicamente bien (le falta y bastante), es cosa seria, no sé si parar pelear un título, pero sí al menos para mezclarse entre los 4 primeros.

La fecha

CAT: 3 Moreno- Leandro Ojeda (2)

CCAO: 1 Conrado Mandrille Lopez

Exp: Bertolotti (CCAO)- Alexis Sosa (CAT)

San Lorenzo: 2 Franco Oros- Maxi Sánchez

Unión Arrufo: 1 Jorge Gareis

Ferro Dho: 3 Mario Sotomayor (p)- Franco Izaguirre- Varquer

San Lorenzo A: 5 Maximiliano Benítez (3)- Gino Simonatti- Popi Córdoba

Unión B: 1 Federico Cantadori

Unión SG: 0

Posiciones Primera

Unión Bandera 9- At. Tostado 6- Libertad 5- Selva 4- San Lorenzo A 4- Unión SG 4- CACU 3- San Lorenzo T 3- Ferro Dho 1- Unión Arrufo 1- CCAO 1

Proxima Fecha: 4° Del Torneo

Selva vs Unión y Juventud

San Lorenzo A vs Libertad

CAT vs Ferro

Unión SG vs San Lorenzo

Unión A vs CACU

Libre: CCAO