Se disputó la cuarta fecha de divisiones inferiores de la Liga Ceresina

RESULTADOS SEPTIMA

San Lorenzo T. 2- Unión H 0

San Lorenzo A 1- Unión Arrufo 0

Ferro Dho 2- Unión Bandera 2

Libertad 0-Sportivo VM 4

Unión SG 0- CAT 0

Selva 0 – CCAO 1

RESULTADOS SEXTA

San Lorenzo T. 1 – Unión H 0

San Lorenzo A 1- Unión Arrufo 2

Ferro Dho 2- Unión Bandera 2

Libertad 0- Sportivo VM 4

Unión SG 0- CAT 2

Selva 2- CCAO 1

RESULTADOS EN QUINTA

San Lorenzo T. 1- Unión H 0

Ferro Dho 2- Unión Bandera 1

Libertad 1- Sportivo VM 2

Unión SG 1- CAT 1

Selva 2- CCAO 2

LAS POSICIONES ACTUALIZADAS

SEPTIMA DIVISION:

Unión SG 10- Sportivo VM 9– San Lorenzo T. 9- At. Tostado 7- Unión Bandera 4- Ferro 4- San Lorenzo A 4- CACU 3- Libertad 3- Unión A 3- CCAO 3- Unión H. 1- Selva 0

SEXTA DIVISION

Sportivo VM 12– At. Tostado 9- San Lorenzo Tostado 9- Libertad 7- Unión SG 4- Ferro 4- Unión A 4- CACU 3- Selva 3- Unión H 2- San Lorenzo A 1- Unión Bandera 1- Central 0

QUINTA DIVISION:

Sportivo VM 10– At. Tostado 7- CACU 6- San Lorenzo Tostado 6- Unión SG 5- Libertad 4- Unión H. 3- Ferro 3 – CCAO 1- Selva 1-

Unión Bandera 1- San Lorenzo A 0

PROXIMA FECHA: 5° DEL TORNEO. 23/04/22

Central Arg. Olímpico Vs Unión San Guillermo

Club Atlético Tostado Vs Atl. Libertad Trinidad VT

Sportivo Villa Minetti Vs Ferro Dho (SC)

Unión y Juventud (B) Vs San Lorenzo Ambrosetti

Unión Dep. Arrufo Vs San Lorenzo de Tostado

Unión Soc. y Dep. (H) Vs Atl. Ceres Unión

LIBRE: CLUB ATLETICO SELVA