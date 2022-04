Bandera no afloja, goleó UCyD y se recompuso Ferro

El golpe de la fecha lo dio Ferro Dho en la cancha del CAT tras una tarde soñada de Sotomayor que marcó un hat trick para el verde y lograr el triunfo 3 a 1 de visitante. Ferro fue muy oportuno, principalmente en el complemento donde tuvo dos situaciones y no las desaprovechó a ninguna de las dos, la última con una gran jugada unipersonal de Pablo arce que le sirvió el gol a Marito Sotomayor para poner las cifras definitivas.

Con este triunfo (el primero en el certamen) Ferro logra reponerse de la derrota y empezar a sumar de verdad, la irregularidad de la mayoría de los equipos le dio esa posibilidad y los de Bodoira, pese a todas las complicaciones, no quieren desaprovecharlas.

La goleada de la fecha se dio en San Guillermo, Unión derrotó 4 a 1 a San Lorenzo Tostado que se hunde en la tabla.

En Ambrosetti, Ibáñez volvió a vestirse de héroe al marcar sobre el tiempo adicionado el gol del empate 2 a 2 ante Libertad Trinidad.

Mientras tanto en Arrufo, el local Unión Deportiva y CACU en el último partido de la fecha se cerró con triunfo local 3 a 1. En este partido hubo 5 expulsados, 2 del local y 3 de la visita.

Resultados Sub 23

Arbitro: Hector Gimenez

At. Tostado:4 Plotino- Ezequiel Belizan 2- Maxi Benitez

Ferro Dho: 0

Arbitro: Diego Bejarano

Union Arrufo: 0

Ceres Unión: 2 Juan Leyba- Ordoñez

Arbitro: Mauro Roldan

San Lorenzo A: 1 Marcos Figueras

Libertad: 1 Acosta

Arbitro: Juan Carlos González

Atlético Selva: 1 Leider Ullua

Unión y Juventud: 1 Mariano Palavecino

Arbitro: Mauricio Roldan

Unión SG: 1 Facundo Vega

San Lorenzo: 3 Adrián Cañete- Quiroz- Molina

Exp: Quiroz (SLT)- Toledo (USG)

Resultados Primera División

Arbitro: Daniel Brítez

At. Tostado: 1 Leandro Ojeda

Ferro Dho: 3 Mario Sotomayor (3)

Arbitro: Miguel González

Unión Arrufo: 3 Cabrera Emiliano- Jorge Gareis.- Nazareno Orellano

Ceres Unión: 1 Cravero Guillermo

Exp: Pascuales (CACU)- Moschini (CACU)- González (UDA)- Muñoz (CACU)- Toloza (UDA)

Arbitro: Marcelo Retamoso

San Lorenzo A: 2 Córdoba – Ibáñez

Libertad: 2 Juan Basualdo – Ferreyra

Exp: Luna y Manelli (LVT)- Simón (SLA)

Arbitro: Alejandro Schneller

Atlético Selva: 1 Santiago Córdoba

Unión y Juventud: 2 Rubén Coria- Josué Villalba

Exp: S. Córdoba (CAS)

Arbitro: Fernando Retamoso

Union SG: 4 Pedrotti (2) -Benítez- Zeballos

San Lorenzo: 1 Sánchez

Exp. Sosa (SLT)

Posiciones Sub 23

Libertad 10- San Lorenzo A. 8- Selva 7- San Lorenzo T. 7- Union Arrufo 4- Union SG 4- Union Bandera 4- At. Tostado 4- CCAO 3- CACU 3- Ferro Dho 1-

Posiciones Primera

Unión Bandera 12- Unión SG 7- At. Tostado 6- Libertad 6-San Lorenzo A 5- Selva 4- Ferro Dho 4- Unión Arrufo 4-CACU 3- San Lorenzo T 3- Unión Arrufo 4- CCAO 1

Próxima Fecha: 5°

Cacu Vs Unión Sg

San Lorenzo T. Vs At. Selva

Unión y Juventud Vs San Lorenzo A.

Libertad Vs At. Tostado

Ferro Dho Vs Ccao

Libre: Unión Arrufo