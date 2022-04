A 53 años del Ocampazo

Por Norte Amplio Santa Fe

El lunes 11 de abril fuimos a Villa Ocampo a recrear el libro "LA REBELIÓN" - Aquella marcha del Norte", al cumplirse 53 años de la Marcha del Norte o del Hambre. Y a 22 años de la aparición del texto.

Viajamos un grupo de 7 compañeros con la idea de conversar con un conjunto reducido de jóvenes de esa ciudad. Encontrarnos con compañerxs. Pero la sorpresa FUE LA CANTIDAD de público que llenó las instalaciones del Club Arno, con el intendente municipal y funcionarios a la cabeza, con concejales de ahí y de Las Toscas. Apoyando un panel en el que estaban el periodista COCHEVI CRACOGNA; la Profesora VANESA PAGANO y el autor RAUL BORSATTI.

CRACOGNA habló sobre su experiencia juvenil de participar en aquella gesta popular, él y su hermana perseguidos; PAGANO le dió el marco académico al hecho histórico con su tesis de formación y BORSATTI avanzó sobre datos, estructuras y personajes que están en el libro. Fue una muy buena noche de MEMORIA.

Y queremos rescatar lo que para nosotros es trascendente en esta pelea por el relato histórico: Villa Ocampo no mete bajo la alfombra sus luchas, sus sueños y fracasos. En la entrada de la ciudad está un monumento artístico de esta historia cuando se cumplieron 50 años del OCAMPAZO. Que el propio jefe de la ciudad ENRIQUE PADOAN esté en la primera fila, alienta. Y muchísimos jóvenes estudiantes que se quedaron hasta el final, no se movieron. Con una legisladora, MARIA L. CORGNIALI, que no elude el 24 de marzo y otros momentos del pasado que a veces no son rentables en la cosecha de votos. Ojalá en la ciudad que vivImos (Reconquista) la conducción política no intente poner debajo de esa alfombra del olvido lo que quieren esconder y concrete de una vez y para siempre el Espacio DEMOCRACIA Y MEMORIA, proyecto abarcativo elaborado por el arquitecto JUAN TEJERINA para el Centro Cultural La Estación, que hace ya años que está aprobado y que eluden hacerlo por el temor a una agenda de poderosos.