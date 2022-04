Liga Ceresina: CACU fue el único que sumó de a 3 y está entre los ocho

En sub 23 se dio un cotejo que por protesta de su rival no se jugó y San Lorenzo de Ambrosetti perderá los puntos en el HTP. Hay 3 lideres en el campeonato de reserva.

Sub 23

Selva: 3 Gómez- Anaya- Farias

CACU: 1 Bravo

Exp: Anaya (CAS)



Unión SG: 1 Facundo Vega

unión A: 1 Marcos Luna

CAT: 1 Rodrigo Roldan

bandera: 0



San Lorenzo A: Partido No jugado por incumplimiento reglamentario del local. Resuelve el HTP

San Lorenzo:

Libertad: 0

Central: 2 Colombo- Vera

Primera Division

SELVA: 0

CACU: 1 Jorge Elia

Exp: Matias Santillan (CACU)



Unión SG: 2 Franco Cochio- Jeremías Guzmán

Unión A: 2 Pablo Sacomano- Mario Quiroga

Exp: Morre y Tutera (USG)- Ponce y Benítez (UDA)

CAT: 1 Emiliano García

Bandera: 1 Federico Cantadori (p)

San Lorenzo A: 0

San Lorenzo: 0

Libertad: 1 Juan Basualdo

Central: 1 Franco Hernández (EC)

Las Posiciones

Posiciones Sub 23.

Selva 11- San Lorenzo A. 11 (x)- Libertad 10- At. Tostado 10- San Lorenzo T. 8 (x)- CCAO 7- CACU 6- Unión Arrufo 5- Unión SG 5- Unión Bandera 4- Ferro Dho 2

(x) Tiene un partido a resolución del HTP

Posiciones Primera

Unión Bandera 14- Unión SG 11- At. Tostado 8- Libertad 8- Ferro Dho 7- San Lorenzo A 7-San Lorenzo T 7- CACU 6- Unión Arrufo 5- Selva 4- CCAO 2

La Próxima Fecha:

San Lorenzo vs CAT

CACU vs San Lorenzo A.

Libertad vs Ferro Dho

Unión Bandera vs CCAO

Unión Arrufo vs Selva

Libre: Unión Sg

Fuente Ceres ciudad