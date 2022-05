Aquellos felices 1ªde mayo

Nunca olvidaré aquellos años vividos en primera persona, donde San Cristóbal tenía un 4% de desocupación. Muchas cosas se podían lograr en cuotas y sacrificio y había esperanza. La mayoría de los habitantes de la ciudad tenía un empleo estable. Recuerdo que esperaba con ansiedad la hora de la tarde para ir jugar al campito a la pelota. El lugar quedaba en un barrio alejado. Al lado vivía un amigo, cuyo papá trabajaba como el mío en el ferrocarril . Su casa era parecida a la mía que estaba ubicada casi en el centro, tenía las mismas comodidades y las mismas carencias que teníamos nosotros. La gran mayoría de los habitantes, viva donde viva no tenían diferencias económicas. Solo un grupo muy chico de gente que era profesional o tenía importantes negocios o era propietaria y vivía de la agricultura, tenía una forma de vida más holgada. El resto eran trabajadores con aspiraciones clasemedieras. Esto fueron los 70 en nuestro país y en nuestro pueblo, luego vino el golpe y empezaron a cambiar las cosas, hasta llegar a este momento donde las diferencia entre los que más ganan y los que menos tienen es abismal. Hoy aumentaron los trabajadores informales y la desocupación y la pobreza alcanzan a la mitad de los argentinos.

Cuando se terminó el espiral social ascendente

Si uno mira los datos del ascenso social de los trabajadores, se ve una escalera creciente hasta la primera mitad de la década del ‘70 y una escalera esencialmente descendiente desde los ‘70 hasta la actualidad. Fue con el golpe de estado donde todos empezamos a retroceder. En ese momento argentina tenían los sueldos en dólares más importantes de América Latina. Y la desocupación en un 4,5%. Luego vino la democracia con el gobierno de Alfonsín acorralado por el FMI, que quería cobrar la deuda que dejaron los militares. - Las dos caídas más pronunciadas de los salarios se produjeron en 1989 y 2001 En 2003 “hay una recuperación o recomposición de uno de los pozos más pronunciados de caída del salario real, y los mayores aumentos corresponden al período 2003-2007”. En 2010, el salario real se había recuperado de la situación posterior a la crisis de 2001 y del momento anterior a la devaluación. “El salario se recuperó rápido y ya superó al momento previo a 2001 y al de los primeros años de la década del ‘90. En 2014 se registró la primera caída del salario real desde 2003. La participación de los trabajadores estatales sobre el empleo total también fue variando a lo largo de estos más de 30 años.-

Bicicleta y ambo azul

Esa fue mi infancia y juventud, con mi padre y mi madre que tenían como cuestiones prioritarias de vida trabajar y no robar. El momento fue tan optimo que en esa época hasta llegamos a tener una despensita, donde trabajábamos todos, padres e hijos. Fue una hermosa época que se fue oscureciendo hasta llegar a la actualidad que desalienta. Los 1ª de mayo de esa época fueron un momento muy especial, donde por un lado vivenciamos la impronta del rol del trabajador en el centro de la escena y por otro lugar siempre aspiramos a seguir buscando una mejor calidad de vida.

Los dueños del trabajo

Hoy el trabajo es escaso en el mundo. Las nuevas tecnologías dominan de forma económica y operativa el mundo, todo esto acrecentado por la pandemia primero y la guerra en Europa despúes. En la década del 70, estas eran las empresas más ricas del mundo: ExxonMobil, Wal-Mart Stores, Inc., Royal Dutch Shell, British Petroleum, British Petroleum, Total S.A., Chevon, Sudi Aromco, ING Group N.V. y ConocoPhillips. Muchas ligadas al petróleo, al automotor, algunas alimenticias y otras pocas a la tecnología. Hoy esto cambió, las más ricas son: Apple, Saudí Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba y Bershire Hathway, casi la mayoría absoluta ligada a las nuevas tecnologías que trajeron las redes sociales. Este cambio de los dueños del mundo es muy importante porque vino acompañado de una fenomenal concentración. Como ejemplo podemos decir “En los 70 los ricos entraban en un trasatlántico y hoy entran en un avión. Las principales víctimas son las clases medias del mundo. El 2 % de la humanidad es dueño del 98% de las riquezas de la humanidad y el 2 % de las riquezas se reparten entre el 98 % de la humanidad. Estas crisis del capitalismo se arreglaron en el mundo con dos guerras mundiales y en esta no sabemos aún si no terminamos de la misma forma. Es por eso que cuando pasa un primero de mayo que fue originado por el final que tuvieron ocho trabajadores que luchaban por la jornada laboral de ocho horas en Chicago y que fueron condenados a prisión y a la horca. Cuatro de ellos fueron ejecutados y otro fue asesinado con un cartucho de dinamita en su boca. Es un día para tener presente desde la lucha y el compromiso. Entender que formamos parte de los que perdieron y que más que nunca debemos pelear por lo nuestro. Y no olvidar, los más viejos que tuvimos días felices, que los vivimos y que nos lo quitaron. Feliz día para todos los trabajadores, los que tienen y los que no tienen trabajo.