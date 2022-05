Ferro necesitaba imperiosamente cambiar el chip, cortar con la racha de tres partidos sin ganar y volver a ilusionarse con poder ser parte de la recta final del torneo, donde todos sabemos que es para cualquiera. Es cierto que tuvo momentos de zozobras, pero cuando pisó el acelerador fue una Ferrari ante un CACU tibio, que rompió rápidamente lo que había planificado y se entregó a merced de ser goleado.

El gol de Pablo Arce para abrir el marcador fue un antes y un después. Atlético lo había tenido en dos oportunidades, una con Affaticati que contuvo Ortiz y otra que dio en el palo, pero el tanto de Arce quebró el juego. CACU tenía el plan de estar bien parado atrás cuando Ferro se puso en ventaja quiso presionar bien arriba y le salió mal, fue ahí donde el Verde encontró espacios y los supo ocupar; Diez y Arce se hacían dueños de la pelota y le daban a Ferro ese aire que, hasta acá, no había tenido.

A los 28 hubo una jugada clave, que fue la expulsión (correcta) de Muñoz por último hombre, y pese a estar solo un abajo CACU se entregó. El 2do tanto llegó de pelota parada, Diez la bajó, Carrizo la volvió a meter al área y Vaquer la empujó, pero la cachetada no terminó allí, porque un par de minutos después Joaquín Diez volvió a aparecer solo y ganar de arriba, esta vez para vencer a Barreto que anda tuvo que hacer. Así se iban al descanso, con un 3-0 que, por lo visto en los últimos 30 pudo ser mayor.

En el complemento anda cambió, Atlético solo se puso en juego cuando Ferro cambió medio equipo, de igual manera los espacios seguían apareciendo y Arce continuaba haciendo de las suyas. Marcó el 4to y el 5to, pero también hubo tiempo y chances para que haya un 6to, pero Ferro perdonó. La visita llegó al descuento en los pies de Borgnino desde el punto penal.

Ahora Ferro respira más tranquilo, siempre sabiendo que depende de sí mismo, pero para eso deberá hacer los deberes ante Arrufó en condición de visitante, justamente un equipo que está obligado a ganar si se quiere meter en la recta final.

Positions Primera

Union Bandera 17 (c)- Libertad 17- (c)- Union SG 15 (c)- San Lorenzo A 14 (C)- At. Tostado 14 (c)– CCAO 12- Ferro Dho 10- San Lorenzo T 10- Union Arrufo 9- CACU 9- Selva 7