Las recientes reuniones políticas opositoras que tuvieron centro geográfico en la ciudad de Rosario, comenzaron a mostrar las cartas del juego de naipes, cual partida de póker que terminará por resolverse en 2023, cuando se disputen los cargos mayores, gobernación y composición de las cámaras parlamentarias.

La cúpula del radicalismo santafesino visitó el lunes pasado a la dirigencia socialista que ostenta el oficialismo de ese partido y luego avanzó con un trascendental encuentro con el Intendente de Rosario y dirigentes de su partido Creo.

Son los hombres del partido de la Rosa que plantearon algunos reparos a la hora de integrar el Frente opositor, entre ellos cuestiones que parecen obvias y otras que tienen su explicación. Por un lado, un plan de seguridad a 10 años, fortalecer los gobiernos locales y votar la reforma constitucional en 2022. Tal vez este último punto les permita estirar las definiciones de integrar ese frente, ganando tiempo para sus debates internos con el ala más cercana a sectores de la izquierda o del propio kirchnerismo.

Entre las primeras diferencias con sus otrora socios radicales en el Frente Progresista está el paso del tiempo. Los integrantes del centenario partido pretenden avanzar rápido en un plan de gobierno y terminar de instalar candidaturas lo antes posible, mientras que los del partido de la Rosa creen que las definiciones deben solidificarse en un plazo mayor.

Con el Intendente rosarino los entendimientos parecen marchar a un mejor ritmo. Pablo Javkin expresó a los radicales interlocutores que no hay otro camino que no sea un frente opositor al peronismo, aunque pretende circunscribir la discusión a un plano provincial. El rosarino sabe que harán ruido las alianzas electorales con sectores del Pro, a quienes paradójicamente necesita por adentro para fortalecer con una buena elección interna sus aspiraciones más acotadas, la renovación de su mandato en la ciudad del Sur. Javkin visualiza que su verdadero rival parece ser el peronismo, quien estuvo cerca de gobernar Rosario en las últimas elecciones.

En ese sentido, se advierte un panorama no tan claro para el Intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, quien ve con cierto recelo tener unas Paso competitivas con rivales como Adriana “Chuchi” Molina o Mario Barleta, quienes tienen serias aspiraciones de sucederlo en la sede de calle Salta. El Intendente fue rápido hace meses cuando creo su propio partido al que podría recurrir como escudería propia para volver a gobernar la capital.

El Senador y Presidente de la UCR santafesina Felipe Michlig fue claro en Radio Eme al expresarse en torno a la estrategia electoral del Frente que aún no tiene nombre. “De no haber internas en este frente de frentes, estaríamos dando ventajas. Lo mejor sería que los santafesinos elijan quienes serán nuestros candidatos”, expresó este miércoles feriado desde San Cristóbal.

Entre los nombres puestos o que comienzan a sonar para disputar esa interna a la Gobernación, suenan el candidateado Maximiliano Pullaro, Carolina Losada o Dionisio Scarpín (sector del radicalismo que comanda Julián Galdeano), Pablo Javkin si se anima a jugar en “cancha grande”, un o una socialista y un postulante del Pro (Miguel Del Sel, Luciano Laspina o tal vez el excanciller Jorge Faurie ?), sin descartarse un candidato que llegue desde afuera del redil político.

Parecen estar aún lejanas en el tiempo las elecciones 2023, sobre todo en una Argentina donde se hacen malabares para alcanzar objetivos de cortísimo plazo como llegar a fin de mes. Sin embargo, y aunque sus protagonistas ocultan sus intenciones con frases de rigor, ya se mueve en el sorprendente tablero de la política santafesina.

Fuente Radio EME