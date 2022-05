Enrique Lancellotti dirigirá a Deportivo Calero de Bolivia, «prioricé mi carrera profesional»

Esta mañana en dialogo con Máxima FM, Lancellotti contó sus sensaciones, «salir de la zona de confort, no es fácil, acá en Ceres tengo toda mi familia, mi trabajo y Central. Pero preferí dejar lo sentimental, y apostar a lo profesional, por eso dije que sí a esta oferta del basquetbol boliviano».

El entrenador rosarino, pero con arraigo ceresino, tendrá su primera experiencia fuera del país, «ellos tienen un torneo muy competitivo, con equipos muy reforzados, y a mí me servirá muchísimo esta experiencia para mi carrera como entrenador».

En Ceres queda Central y su historia, «es el club que me albergó, y quiero. Nunca le cerrará la puerta a Central, porque acá vivo, y soy de Central. Para mi esta oportunidad me llegó justo para cambiar de aire, y darle la libertad a los dirigentes del basquetbol de Central de ver otra cosa, analizar otras propuestas. Se que se manejan de una forma muy especial, y que elegirán lo mejor para el basquetbol aurinegro».

Lancellotti tenía asignada la selección U18 de Noroeste, «continuará Juan Pablo Trogolo, él se hace cargo de la selección, tenemos buenos jugadores, les va a ir muy bien».