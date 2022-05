Ferro goleó en Arrufó y clasificó a la liguilla 

Se jugó la última fecha clasificatoria en la Liga Ceresina para el torneo superior. Central consiguió su clasificación al ganarle a Unión SG 1 a 0 con gol de Cesar Ordoñez, y será justamente Unión su rival de cuartos de final.

San Lorenzo Tostado se clasificó con 11 pts, al empatar con Union de Bandera 1 a 1. Ferro goleó a Unión Deportiva Arrufo 3 a 0, y se metió séptimo. En Selva, el Club Atlético Tostado ganó 2 a 1, y consiguió ser tercero. En tanto en CACU, el rojo y Libertad igualaron 0 a 0, quedando Libertad como el mejor de la fase regular. San Lorenzo de Ambrosetti se clasificó después de 37 años con las dos categorías a la liguilla. En primera ya estaba clasificado, y este domingo se clasificó al igual que San Lorenzo, CAT y San Lorenzo de Ambrosetti.

La Síntesis Final

Sub 23

San Lorenzo: 3 Oliva- Bustos y Cañete

UJB: 1 Josue Villalba

Unión SG: 2 Toloza (EC)- Fuentes (p)

CCAO: 1 Felipe Veliz

Selva: 1 Tomas Montero

CAT: 1 Belizan

Unión A: 2 Bravo Banegas

Ferro: 2 Taborda (2-1p)

Exp: Bravo (UDA)

CACU: 1 Vivas

libertad: 2 Osmar Lazo- Poletto

Primera División

Unión SG: 0

CCAO: 1 Cesar Ordoñez

CACU:_ 0

Libertad: 0

Exp: Leyba (CACU)

San Lorenzo: 1 Franco Oros

Unión y Juventud: 1 Javier Boiero

Unión A: 0

FERRO: 3 Vaquer- Mario Sotomayor- Joaquín Diez

Selva: 1 Santiago Córdoba

CAT: 2 Milton Diaz- Emiliano García

exp: Roldan (CAT)- Lara (Selva)

Posiciones

Posiciones Sub 23

San Lorenzo T. 21 (c) – Libertad 18 (C)- At. Tostado 18 (c)- San Lorenzo A. 16 (C)- Selva 13– CCAO 13- CACU 11- Unión SG 8- Unión Bandera 8- Unión Arrufo 8- Ferro Dho 3

Posiciones Primera

1°) Libertad 18- (c)- 2°) Unión Bandera 18 (c)– 3°) At. Tostado 17 (c)- 4°) Unión SG 15 (c)- 5°) CCAO 15 (C)- 6°) San Lorenzo A 14 (c)- 7°) Ferro Dho 13 (C)- 8°) San Lorenzo T 11 (C)- CACU 10- Unión Arrufo 9- Selva 7

Liguilla sub 23: día de disputa se define este lunes

Sub 23:

CAT vs. Libertad

San Lorenzo A vs San Lorenzo

La Liguilla: Domingo 5 de junio

Primera División

CCAO vs Unión SG

Ferro vs Unión Bandera

San Lorenzo Tostado vs Libertad

San Lorenzo A vs CAt