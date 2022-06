En dialogo con Máxima FM, Ramos destacó, «nos tocó una etapa de pandemia, donde debimos adaptarnos a la virtualidad y la presencialidad de manera parcial. Fue todo un desafío, pero pudimos llevarlo adelante, como sindicato siempre hemos atendido la demanda y las inquietudes de los docentes, pero también de los no docentes» dijo.

Habrá otra propuesta electoral en el departamento, «todos peleamos por las mejores condiciones salariales, y mejores condiciones de trabajo, pero hay algo que nos distingue de la otra propuesta, y la más importante es que somos dialoguistas, nos sentamos a charlar con los gobiernos, llegamos a los consensos, siempre defendiendo los intereses de nuestros docentes y jubilados. Nosotros no somos un partido político, ni representamos a ningún político, ellos no pueden decir lo mismo. Ellos son de partidos de la izquierda, y no son tan adeptos a los consensos».

La lista de Trabajadores de la Educación será presentada este miércoles 1 de junio a las 19.30 hs y estará acompañada por Rodrigo Alonso, candidato a secretario general.