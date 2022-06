Ganaron Central y el CAT, Ferro empató de local 

La hora de la verdad se puso en juego con el arranque de la liguilla, lo bueno y lo malo que se hizo hasta aquí, desde este domingo, quedó en el pasado. Quizás quien mejor resultado se llevó fue Atlético Tostado, el único que ganó en condición de visitante y logró imponer condiciones desde la clasificación en la tabla de la fase regular, ahora obliga a San Lorenzo de Ambrosetti a ganar por al menos dos goles para seguir con vida.

El otro ganador de la fecha fue Central. En el Maero el aurinegro sacó una luz de ventaja que le permite viajar un poco más tranquilo a San Guillermo, aunque seguramente le duele no haber podido mantener la diferencia de dos goles, puesto que Unión llegó al descuento casi sobre el final del partido.

El empate en Tostado entre san lorenzo y Libertad deja mejor parados a los de Villa Trinidad que ahora deberán cerrar su pase a semifinales en el Rafael Pepa. El último campeón y mejor posicionado en la fase regular hizo de su casa una verdadera fortaleza, y el gol de Hernández que le termina dando el empate fue un aliciente muy grande.

Ferro y Bandera no se sacaron ventajas. En líneas generales los de San Cristóbal jugaron un poco mejor, pero a ninguno de los dos les terminó sobrando demasiado como para adjudicarse el partido.

Los de Bodoira fueron superiores en el PT, de la mano de Sotomayor (el mejor de la cancha) se pusieron en ventaja y tuvieron la chance de ampliarla, pero al igual que en fase regular, el complemento le favoreció a los de Santiago, donde desde lo físico emparejaron el juego y terminaron encontrando el empate a ala salida de un tiro de esquina con un remate de Belizán, que luego se iría expulsado por un descalificador codazo ante Pepino.

Ninguna de las series está cerrada, cada uno ahora deberá hacer su trabajo y ganarse el pasaje a semifinales. Hemos visto cotejos parejos y series abiertas, es típico de la Ceresina, donde no hay un gran prevalecedor y donde todos serán candidatos.