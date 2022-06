Central ganó el clásico y se quedó con el "1" de la fase regular 

Una vez más y en esta oportunidad desde Barrio Belgrano, el "aurinegro" se llevó el triunfo y la obtención de la máxima posición en la clasificación general.

Central fue sólido, solidario, intenso y evidenciando mucho compromiso ante un juego siempre especial.

Atlético Ceres evidenció algunas reacciones esporádicas y con algunos aciertos desde el perímetro, pero nunca logró continuidad.

Síntesis

Atlético Ceres 78 - Central 87

Estadio "Facundo Sucatzky"

Atlético Ceres: Fornero (22); Faure (17); Tzoiriff (12); Buchel; Moreira (16); Camandona (6); Caffaro (2); Rodríguez (3); Escalada; Bracamonte; Cometto; Peter. DT: Marcelo Miretti.

Central: Nazareno Gorosito (23); Cabrera (22); Melastro (15); Bautista Manasero (2); Torné (23); Marchiaro (2); Vidal; Lescano; Haller; Ferraris; Díaz; Cravero. DT: Juan Pablo Trogolo.

Árbitros: Gauna-Díaz (Asociación Noroeste Santafesino)

Posiciones Finales

Central 19 (9-1); Atlético Tostado 19 (9-1); San Lorenzo (T) 14 (4-6); Atlético Ceres 14 (4-6); Racing (SC) 14 (4-6); Libertad (VT) 11 (1-9).

Cuartos De Final

San Lorenzo (T) vs Libertad (VT)

Atlético Ceres vs Racing (SC)

Central y Atlético Tostado se suman directamente Final Four.

Fuente Adrián Tavella