Para el presidente del PJ, la postura del radicalismo demora el consenso por la reforma

El presidente del Partido Justicialista en la provincia, Ricardo Olivera, dialogó con Todo en UNO (FM106.3) sobre el encuentro del sábado pasado del Consejo Ejecutivo del justicialismo santafesino. El también diputado provincial marcó como positivo que estuvieron todos los sectores representados y que hay ejes de trabajo que generan consenso. Sin embargo, se mostró sorprendido por la postura del radicalismo que el viernes pasado salió a rechazar una reforma constitucional en este momento.

La reforma fue el eje de la convocatoria que, además, tenía varios temas de la agenda legislativa que el gobernador Omar Perotti quiere impulsar, como la autonomía municipal, el voto joven y la extensión de los mandatos de los presidentes comunales para llevarlos a cuatro años.

Al ser consultado sobre la negativa de la UCR para una reforma constitucional, Olivera respondió: "Nos sorprendió, porque el miércoles o jueves pasado el diputado (Alejandro) Boscarol presentó un proyecto de reforma constitucional. Hoy casi todos los partidos (que integran) en la Cámara de Diputados presentaron proyectos. Nosotros tenemos dos, el diputado Busatto planteó audiencias públicas, que me parece muy bueno, porque esto significa ampliar la participación; el diputado Mayoraz, el socialismo. Hay ocho o nueve proyectos".

"La sorpresa –aclaró– tiene que ver con lo determinante de la decisión porque no deja margen para ninguna otra discusión. Nosotros decidimos, además de ratificar nuestro espíritu reformista, trabajar sobre dos o tres ejes como son la ley de autonomía municipal, las leyes de voto joven y de prórroga de mandato de los presidentes comunales que le interesan a Perotti. Esto formaría parte de una reforma y por eso el sábado decidimos que a partir de hoy va a haber equipos trabajando y recorriendo los departamentos".

"No nos vamos a quedar a la espera de ese consenso porque yo veo dificultoso el consenso para una reforma", remarcó y agregó: "Nosotros vamos a seguir avanzando en temas que le interesan al gobierno provincial y que formarían parte de una futura reforma".

Luego, Olivera dijo que la posibilidad de una reforma "está ayudada por esta idea de que el gobernador en ningún momento planteó su reelección" y marcó diferencias con lo que sucedió con otros mandatarios: "En los casos anteriores siempre había un tema que agrandaba las diferencias. Nosotros lo dijimos, en la gestión de Miguel (Lifschitz), que se había privilegiado demasiado ese tema porque parecía que la prioridad era más la reelección que la reforma. Nosotros tenemos totalmente descartada esa posibilidad. No sé si estará pensada en la mente de alguno, pero esto tiene que ver con algunos posicionamientos políticos. Hoy el radicalismo está posicionando fuertemente candidatos, pero no me quiero meter en temas de otro espacio que yo respeto".

Reconstruir la unidad

Después de las elecciones del año pasado Olivera tuvo que tejer fino para recomponer las relaciones entre Hacemos Santa Fe (sector que responde a Perotti) y La Corriente (de Agustín Rossi). Pero también hubo representantes de los trabajadores, de las comunas, de los municipios y hasta de otros partidos afines.

En ese sentido, Olivera admitió: "Los cimbronazos que hubo después de las internas fueron fuertes y esto parecería ser que se está superando y es un dato a favor desde la política y desde el partido. La convocatoria tenía varios temas, pero el eje central era la reforma".

"Nosotros no evitamos la discusión del tema, nos vamos a poner a trabajar. Pero vemos una dificultad: los plazos de la reforma es el consenso y nosotros vemos que los partidos mayoritarios en las Cámaras (de Diputados y Senadores) ese consenso no está", dijo el diputado. En la Cámara baja son 10 los diputados del sector radical que abiertamente se oponen a la reforma constitucional. Mientras que en el Senado son siete los radicales, lo que dificulta llegar a los dos tercios que se necesitan para aprobar el proyecto.

"Por un lado tenemos al socialismo trabajando en pos de la reforma y, por otro, tenemos a la UCR que definitivamente dijo que no es el momento. Eso significa demorar ese consenso, pero no significa que no hagamos algo desde el justicialismo. Primero dejamos en claro que si hay que trabajar por una reforma, lo vamos a hacer; segundo, nos vamos a meter en temas puntuales que llegado el momento van a formar parte de la reforma, que es un poco lo que al gobernador Perotti le interesa como leyes puntuales como la autonomía municipal".

Luego Olivera fue consultado sobre la interna del Frente de Todos a nivel nacional. "Yo lo estoy viendo con optimismo. Después de lo de Tecnópolis, más allá de la crisis de Kulfas (que obligó a la renuncia del exministro de Desarrollo Productivo) que fue resuelta por un dirigente de mucho consenso como es Daniel Scioli, una persona que conozco, que vino a mi asunción y sé que es un tipo de consenso. Esa foto mejoró las relaciones, lo de Entre Ríos (por la visita de Agustín Rossi al gobernador Gustavo Bordet), en Corrientes hubo otro acto importante (la visita de el ministro de Interior, Wado de Pedro, que se reunió con autoridades locales del PJ). Además, está lo del sábado en el partido donde estuvieron dirigentes de La Corriente, el Movimiento Evita, La Cámpora, Hacemos Santa Fe, los movimientos obreros, había otros partidos que tienen relación con nosotros como el partido FE y el Frente Renovador", remarcó.

"Esto ayudó y está ayudando porque hace cuatro o cinco meses, debo confesar, era muy difícil juntar a todos estos espacios y el sábado estuvieron todos. Eso nos llena un poco de optimismo en cuanto a lo que viene. Soy una persona de diálogo y creo que eso es lo que necesitamos en el justicialismo. También hay otros porque en esto tiene que haber voluntad de todas las partes. Llamamos a uno por uno y salimos muy reconfortados del encuentro. El sábado, que había más de 100 personas, yo les decía que estamos recuperando cosas que son propias del justicialismo como el abrazo, el afecto y hasta hubo choripanes", finalizó Olivera.