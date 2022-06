Sergio Sasia en Ceres: "No estamos buscando candidatos, estamos buscando la unidad del Peronismo"

En dialogo con Máxima FM, Sasia destacó que "acá no estamos buscando candidatos, estamos buscando la unidad. Es necesario unir a todos los compañeros, definir líneas claras de acción para beneficiar a los ciudadanos, atender sus necesidades. No venimos a prometer nada que no se pueda hacer, venimos a contarles que hay muchas cosas por hacer".

El referente peronista además sostuvo, "es necesario que el peronismo se haga una fuerte autocrítica, porque si en tantos años no ganamos las elecciones, es porque no se llegó con el mensaje o porque las acciones que implementamos no fueron lo que esperaba la gente. Sin autocrítica profunda, no podemos avanzar, porque si los errores no se corrigen es difícil salir a contarle a la gente que queremos hacer para mejorarles su vida".

Sasia fue clave en la llegada de empresas a la ciudad de San Cristobal, "y es lo que pretendemos en Ceres. Estamos previendo un nodo logístico que posibilite congeniar el transporte de camión con el ferrocarril, creemos firmemente que el ferrocarril es el medio de transporte por excelencia y que puede ligarse perfecto con el camión".

El lider del PJ departamental además dio su opinión sobre el gobierno de Omar Perotti, el faltante de gasoil, y de la actualidad politica del gobierno nacional.