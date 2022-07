"Humorzano" ganador del premio Estrella Argentina 2022

El grupo teatral "Humorzano" integrado por Joel Lozano y Dante Cuadros desde hace 12 años recibió el premio Estrella Argentina 2022 en el Palacio Español de la ciudad de Buenos Aires días atrás.

Los humoristas se mostraron muy contentos y satisfechos por participar del evento, en el cual estuvieron rodeados de figuras del espectáculo muy populares.

Fue un largo camino hasta llegar aquí y el trabajo de tantos años tuvo sus frutos. Además, los vecinos de San Cristóbal los recibieron con una caravana por las calles de la ciudad.

"Estamos felices con la estatuilla, ahora es un comienzo más no es el fin de una etapa. No lo puedo creer todavía, teníamos la esperanza y cuando dijeron 67 a 33 no tengo explicación de lo que fue decir: somos nosotros. Tampoco superamos lo que pasó el domingo con la caravana y el amor de la gente y queríamos regalárselo a nuestra gente que no nos abandona jamás", contó Joel en entrevista con este medio y agradeció a quienes los apoyaron durante estos años.