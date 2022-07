Fuerte polémica en San Guillermo por la situación económica del municipio

Martina puso como ejemplo que entre las Fiestas del Camping y la de la Confraternidad, el municipio tuvo una pérdida de 12 millones de pesos. Pensemos lo que impacta en nuestra localidad esa pérdida de 12 millones de pesos. También vemos deudas de 11 millones de pesos”, comentó preocupada.

La concejal comentó que nos piden la readecuación del presupuesto y pretenden que lo votemos sin siquiera tratarlo en comisión. A nosotros nos gustaría dialogar porque no somos mayoría, no queremos entorpecer, pero no queremos autoritarismo para que votemos partidas así porque sí.

La Intendente quiere acomodar el presupuesto a los gastos, cuando en realidad debe ser al revés. Estos apuros son autoritarios y no complicamos a nadie porque sabemos que el municipio puede seguir funcionando con total normalidad.

En tanto, la Intendente Romina López, afirmó que “se dijeron muchas cosas que no son ciertas y se ensució a una gestión municipal. Los dichos de los concejales es digna de una denuncia por injurias, porque lo que se dijo, no tiene nada que ver con lo que dicen y respaldan los papeles”, señaló.

Desde un principio, el aporte del municipio era de 5 millones pero como la provincia no hizo el aporte que había prometido lo tuvimos que elevar a 6 millones. Teniendo en cuenta la magnitud de los números musicales que tuvimos, esa cifra es pequeña si tenemos en cuenta que un recital de la Sole Pastorutti o La Konga cuestan 6 millones.

Sobre la Fiesta del Camping, dijo que hubo una movida para que no se haga y eso nos afectó los ingresos. La gente quiere números importantes, pero también pienso en otras áreas como salud, educación y producción que son partidas que se crearon desde que nosotros llegamos al municipio.

Estamos haciendo obra pública que queda en la historia como la Av. 9 de Julio que nos demandó 13 millones, bocacalles en Av. Botturi, nuevos baños en el Parque Municipal, creo que la gente nos votó por esas obras y otras como la construcción de viviendas. Acá tenemos un Plan municipal que otras localidades no tienen, remarcó la Intendente.

Yo pido que haya predisposición de los concejales del PJ para reunirnos lo que sea necesario y resolver los problemas que tiene la ciudad, cerró la Intendente.

