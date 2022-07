Docentes determinaron paro de 48 hs para la semana que viene  

Luego de realizar las asambleas departamentales, 32197docentes participaron de la votación. Un total de 32021 optaron por realizar medidas de fuerza, por lo que la Asamblea Provincial resolvió:

PARO DE 48 horas los días 2 y 3 de agosto con realización de acciones locales y regionales.

En caso de no ser convocados a paritaria. -Paro por 48 horas los días 10 y 11 de agosto con acciones provinciales y asamblea evaluativa.

Participar de las acciones convocadas por la CTERA – CTA de los trabajadores ante la gravedad de la situación económica que afecta a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Exigimos:

Urgente convocatoria a paritarias

Adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial.

Apertura de la discusión sobre extensión horaria en resguardo de los derechos de los y las trabajadoras, boleto gratuito, problemáticas de los diferentes niveles y modalidades y creación de cargos.

Defensa de las Escuelas Rurales y atención a sus problemáticas.

Urgente pago de lo adeudado en las partidas de Comedor y Copa de Leche y actualización de los montos.

Urgente solución a los problemas de funcionamiento de Iapos.

Defensa de la educación de adultos, no a los cierres de cargos y reformas inconsultas.

Dejar sin efecto las destitularizaciones.

Asignación de Funciones a los Equipos Territoriales de Convivencia.

Apertura de inscripciones al EEMPA 1330

Creación de cargos y horas cátedras.

Urgente solución a los problemas de infraestructura, especialmente de la escuela Normal Nº 32, Comercial Nº 45 y Jardìn Nº 220 de san Justo

Aumento de las asignaciones familiares.

Eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia.