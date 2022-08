Días atrás, la Municipalidad de San Guillermo informó que se comprometía a trabajar en conjunto con la Asociación Centro Esperanza (A.C.E.), para la puesta en funcionamiento el predio de “Prácticas Recreativas de Equinoterapia”

La importancia de la Equinoterapia como disciplina integral y complementaria de las terapias médicas tradicionales, que se ocupa de la habilitación y rehabilitación de personas por medio del uso de un caballo apto, certificado y entrenado; realizada por profesionales que están capacitados para tal fin y que tiene como propósito facilitar la inserción social, mejorar la calidad de vida y contribuir a la rehabilitación integral de las personas tanto psíquica, emocional, como física, teniendo en cuenta al caballo como medio facilitador de la práctica terapéutica.

“Reflotamos el proyecto de equinoterapia. A través de un convenio nosotros nos hacemos cargo de los profesionales, vamos aportar dinero para que puedan comprar materiales y ellos pondrían su conocimiento para brindar equinoterapia en San Guillermo. Será abierto para personas de otras localidades también con un costo y todos aquellos que quieran participar deben contactar con ACE”, explicó Romina López, Intendenta de la localidad.

Camión volcador

Además, López contó que desde el municipio se realizó una inversión de más de 2 millones de pesos en la reparación integral del motor e inyección electrónica, reacondicionamiento de caja volcadora (parlantes, chapa y pintura) y mantenimiento en la cabina de conductor.

Política propiamente dicha

Sobre la política en sí, López, quien hoy es la referente del Pro a nivel departamenta, comenzó a marcar el camino en algunos aspectos. “Asumo el compromiso con el partido y lo ratifiqué en una reunión con ellos. Venimos muy bien y muy entusiasmada. La idea es buscar referente en cada una de las localidades del departamento como Moisés Ville, Arrufó, como ya lo hicimos en Suardi donde veníamos funcionando y trabajando hace un tiempo”.

Sobre lo que se viene a nivel provincial la mandataria confirmó a Federico Angelini como, por lo menos, pre candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. “Hace unas semanas que Federico lo decidió y nosotros lo vamos a apoyar”, y sostuvo que “el próximo presidente de la nación va a ser Pro, entonces tenemos que tener un candidato a gobernador. Él está dispuesto y creemos que es lo más conveniente”.

Sobre las posibilidades que baraja el PRO a nivel nacional donde Mcri, Bullrich, Larreta y Vidal son potables candidatos, López no sacó el cuerpo y reconoció que “particularmente soy macrista y si no es él será quien él diga. Mauricio prendió muchísimo de los errores cometidos, es un Macri diferente y lo que Macri diga vamos hacer”, aunque también hubo flores para otros dos de los posibles candidatos; “El gobierno de Horacio Larreta me gusta, pero también me gusta el carácter de Patricia Bullrich, a Horacio le admiro la gestión, pero de Patricia admiro el carácter combativo que contagia”.

Sobre la situación actual de la Argentina, la mandataria de san Guillermo afirmó que “a nivel país hay una incertidumbre total, ojalá que esto se estabilice, queremos que el gobierno termine de la mejor manera. Día a día crece la demanda de alimentos, la gente no llega a fin de mes y en la gestión también se nos complica como por ejemplo hacer una licitación y concretarla”.