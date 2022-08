No descubrimos nada al decir que los clubes piden o sacan árbitros a su conveniencia, no es la primera vez que se habla del tema (hasta existió algún audio similar de Angelici, ex Presidente de Boca), pero esta vez parece ser que fue la gota que rebalsó el vaso, al menos para algunos.

“Jorge, buen día, ¿cómo andás?”, comienza el audio viralizado, y continúa; “recién me entero que me están mandando a Schenller a dirigir, yo lo hablé mucho tiempo con vos este tema con respecto a Schneller. De parte de la Liga, tuya o del Topo nos toman el pelo a Central o que, les dije 1800 veces que ese tipo es persona no grata en Central, no quiero ni que me dirija ni un partido de metegol”, y sentencia; “¿me escuchaste no?”.

Pero la cuestión no termina ahí, este dirigente aurinegro le ordena a “Jorge” que “en Central no tiene que pisar ese árbitro, por favor cámbienlo, no quiero que pise Central esta noche por que sino nos vamos a desconocer entre todos”.

Ante la situación, Alejandro Schneller estaría pensando dar un paso al costado del arbitraje de la Liga Ceresina, y si esta decisión se confirma, algunos dirigentes de la misma seguirían el mismo paso, y solo ellos, sino que más colegiados también, lo que pone en riesgo la disputa de la próxima fecha.

Al final Sergio Bodoira tenía razón, a veces la Liga es una vergüenza.