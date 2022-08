Desde 2023, Santa Fe eliminaría la posibilidad de que sus estudiantes de secundaria repitan de año. Si bien el régimen de promoción se flexibilizó tras la pandemia, ahora la propuesta del gobierno santafecino es eliminar la repitencia escolar de forma definitiva.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, anunció que analizan imponer un esquema de “avance continuo” en la secundaria para asegurar que los chicos pasen de año más allá de la cantidad de materias pendientes que tengan. Ese nuevo esquema se empezaría a implementar desde el próximo ciclo lectivo.

“No es un formato ni de promoción automática ni de no repitencia. Es un formato de avance continuo que le da herramientas a los alumnos y a las escuelas para que las chicas y los chicos puedan construir recorridos continuos y completos”, explicó Cantero durante la presentación del proyecto.

Según la funcionaria, el formato tradicional de repitencia aumenta el riesgo de abandono escolar entre los jóvenes. Del mismo modo, advirtió, la evidencia no muestra que mejore los desempeños de los estudiantes.

“El avance continuo es poder seguir con el grupo de pares mientras se cursa el año, muy parecido a lo que se hace en la universidad o en los institutos terciarios, porque volver a hacer lo que uno ya había aprobado existe sólo en la secundaria hoy en día, no existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior y por lo tanto vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando termine en la escuela secundaria”, explicó.

El proyecto ya superó una ronda inicial de consultas con supervisores escolares. Ahora la mesa de discusión incluirá a escuelas y docentes. De lograrse el consenso, el sistema de “avance continuo” se pondría en marcha en 2023. Incluso la ministra provincial adelantó que presentará la iniciativa a sus pares de otras jurisdicciones.

Según la ministra, los estudiantes “estarán mejor preparados para afrontar estudios superiores con el nuevo sistema” porque considera que “la repitencia por la repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje”.

La presentación del proyecto vino acompañada de un informe. En 2019, según las cifras oficiales de Santa Fe, sobre un total de 244.681 alumnos, repitieron 33.529 y abandonaron 16.237, mientras que en 2021 hubo 258.949 estudiantes, de los que repitieron 23.406 y dejaron de cursar 12.296. Ese último año se alzó como el mejor de la serie histórica debido a las facilidades que hubo para el paso de curso.

Para Balagué es un paso atrás

Una persona para hablar del tema es la ex Ministra de Educación, una persona que buscó la transformación del sector con la propuesta de hasta darle un marco a la educación provincial. hoy cumpliendo el rol de diputada, Balagué opinó que “en la Cámara de Diputados salió un debate muy interesante, terminaron saliendo 5 proyectos solicitando informes de cómo se implementaría esto en la provincia”.

“Hay mucha preocupación, los mismos docentes y directivos de escuelas no saben exactamente como se hará. Nadie defiende la repitencia porque sabemos que no ha dado buenos resultados, tampoco sabemos con qué se va a reemplazar, o sea, como va a será el seguimiento pedagógico de esos alumnos, que tutores, que inversión estará destinada a sostener un programa de estas características”, indicó Balagué.

Sobre esta posibilidad y la situación actual de la educación, Balagué fue contundente; “Nos preocupa, hay mucho abandono escolar, hay mucho descenso en la calidad educativa en las últimas pruebas APRENDER y Santa Fe necesita de un plan transformador que de respuestas a estas problemáticas que tenemos”.